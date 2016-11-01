Новости АРС-ПРЕСС «О правовых основах противодействия коррупции на территории Московской области». Круглый стол в Московской областной Думе 25 января 2017 года в Московской областной Думе состоялся круглый стол на тему «О правовых основах противодействия коррупции на территории Московской области», в котором приняла участие и выступила С.Б. Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС, Председатель Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России.

Победителей конкурса «Подписка «ОГ»-2017»

наградили в редакции «Областной газеты» Редакция подвела итоги конкурса «Подписка «ОГ»-2017», учреждённого «Областной газетой» совместно с Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области – филиалом ФГУП «Почта России». Ежемесячно, начиная с сентября, редакция награждала тех, кто добивался лучших результатов по подписке на новый продукт редакции.

Редакция подвела итоги конкурса «Подписка «ОГ»-2017», учреждённого «Областной газетой» совместно с Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области – филиалом ФГУП «Почта России». Ежемесячно, начиная с сентября, редакция награждала тех, кто добивался лучших результатов по подписке на новый продукт редакции. НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

В почтовое обращение выйдет марка в честь погибшего российского посла Андрея Карлова На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии «Герои Российской Федерации», которая будет посвящена российскому дипломату, Чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 26 января – день рождения Вячеслава Васильевича БЕЛОУСОВА, генерального директора ИД «Северная неделя» (г. Северодвинск, Архангельской обл.), члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС 26 января – день рождения, генерального директора ИД «Северная неделя» (г. Северодвинск, Архангельской обл.), члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС «Межрегиональное агентство подписки» - партнер конкурса «Золотой Гонг»-2017 «Межрегиональное агентство подписки» (МАП) и Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) договорились о партнерстве в организации Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2017. Старт конкурсу будет дан в марте 2017 года. Партнерство МАП и АРС-ПРЕСС в организации конкурса «Золотой Гонг»-2017 – очередной этап сотрудничества, начало которому было положено много лет назад.











«Межрегиональное агентство подписки» (МАП) и Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) договорились о партнерстве в организации Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2017. Старт конкурсу будет дан в марте 2017 года. Партнерство МАП и АРС-ПРЕСС в организации конкурса «Золотой Гонг»-2017 – очередной этап сотрудничества, начало которому было положено много лет назад. МНЕНИЕ

Здравствуй, читатель Во второй половине 50-х годов, в достославную оттепель, в Иркутске оживилась и журналистика. Именно тогда начали печататься, а потом и работать в газете «Советская молодёжь» Александр Вампилов и Валентин Распутин, открылись и другие новые имена. Среди них был Юрий Пятов, заочно окончивший иняз и служивший в армии. Судя по всему, он был чуть постарше будущих классиков, поскольку его первые публикации в «Молодёжке» стали выходить ещё в 1954-м. В «Молодёжке» впоследствии он был завотделом спорта, какое-то время работал и на областном радио. Упоминается, что он писал фельетоны, но, как это обычно делалось, под псевдонимом, поэтому в базе данных «Хроники Приангарья» мы видим под его собственной фамилией не очень много материалов – фотографии, репортажи, отчёты с комсомольских конференций. При этом язык у него явно не суконный, и автор, безусловно, незауряден.

Во второй половине 50-х годов, в достославную оттепель, в Иркутске оживилась и журналистика. Именно тогда начали печататься, а потом и работать в газете «Советская молодёжь» Александр Вампилов и Валентин Распутин, открылись и другие новые имена. Среди них был Юрий Пятов, заочно окончивший иняз и служивший в армии. Судя по всему, он был чуть постарше будущих классиков, поскольку его первые публикации в «Молодёжке» стали выходить ещё в 1954-м. В «Молодёжке» впоследствии он был завотделом спорта, какое-то время работал и на областном радио. Упоминается, что он писал фельетоны, но, как это обычно делалось, под псевдонимом, поэтому в базе данных «Хроники Приангарья» мы видим под его собственной фамилией не очень много материалов – фотографии, репортажи, отчёты с комсомольских конференций. При этом язык у него явно не суконный, и автор, безусловно, незауряден. ПРЕСС-ТУР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 13-17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь

13-17.11.2016

Н.В. Васильевой, главного редактора газеты «Серп и молот», г. Клин, МО;

Я. Ю.Макарова, главного редактора газеты «Белгородские известия», г. Белгород. Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь13-17.11.2016Н.В. Васильевой, главного редактора газеты «Серп и молот», г. Клин, МО;Я. Ю.Макарова, главного редактора газеты «Белгородские известия», г. Белгород. ОПЫТ КОЛЛЕГ

До новых побед! Ученицы гимназии города Зернограда – среди лучших экскурсоводов области.

Мы придумали его в прошлом году. Нас поддержали министерство общего и профессионального образования области, Совет ветеранов Четвертого командования ВВС и ПВО и Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия. Как и планировали, наши корреспонденты сходили в музеи в Заветинском и Целинском районах, в Вешенской и Зернограде, в Миллерово и Багаевской, в Куйбышево и Пролетарске…



Ученицы гимназии города Зернограда – среди лучших экскурсоводов области.Мы придумали его в прошлом году. Нас поддержали министерство общего и профессионального образования области, Совет ветеранов Четвертого командования ВВС и ПВО и Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия. Как и планировали, наши корреспонденты сходили в музеи в Заветинском и Целинском районах, в Вешенской и Зернограде, в Миллерово и Багаевской, в Куйбышево и Пролетарске…

По страницам региональных газет Как на Вятке строили шлюпки для крейсера «Аврора» К 100-летию «Кировской правды»: интересные новости из подшивки газеты.

О чём писала газета «Кировская правда» 27 января.

…в 1987 году

О том, что вятскополянские корабелы изготовили шлюпки для крейсера «Аврора». «Весть о том, что заводу в городе вятских корабелов Сосновке поручено изготовить шлюпки для легендарного крейсера «Аврора», который сейчас находится на реставрации, облетела коллектив в считанные минуты. И ещё задолго до того, как поступили из Ленинграда чертежи, в цехах развернулось социалистическое соревнование за право участвовать в этой работе.

К 100-летию «Кировской правды»: интересные новости из подшивки газеты.О чём писала газета «Кировская правда» 27 января.…в 1987 годуО том, что вятскополянские корабелы изготовили шлюпки для крейсера «Аврора». «Весть о том, что заводу в городе вятских корабелов Сосновке поручено изготовить шлюпки для легендарного крейсера «Аврора», который сейчас находится на реставрации, облетела коллектив в считанные минуты. И ещё задолго до того, как поступили из Ленинграда чертежи, в цехах развернулось социалистическое соревнование за право участвовать в этой работе. Русские маршруты Туристические ресурсы Калининградской области имеют огромный потенциал для развития региональной экономики. Помнится, когда калининградский предприниматель Николай Власенко занимал должность министра туризма области, он предложил разбрасывать кусочки янтаря по побережью, чтобы таким образом привлечь туристов в регион. На другое фантазии у него, похоже, не хватило. А ведь в нашей области и без этих высосанных из пальца инициатив достаточно поводов для развития туризма, в том числе и исторических.

Туристические ресурсы Калининградской области имеют огромный потенциал для развития региональной экономики. Помнится, когда калининградский предприниматель Николай Власенко занимал должность министра туризма области, он предложил разбрасывать кусочки янтаря по побережью, чтобы таким образом привлечь туристов в регион. На другое фантазии у него, похоже, не хватило. А ведь в нашей области и без этих высосанных из пальца инициатив достаточно поводов для развития туризма, в том числе и исторических. Революция в Коврове прошла без лишних эмоций Нынешний год - год столетия Октябрьской революции, изменившей ход истории. Каким встретил судьбоносные для миллионов россиян события Ковров?

Нынешний год - год столетия Октябрьской революции, изменившей ход истории. Каким встретил судьбоносные для миллионов россиян события Ковров? Открытие «Берингии-2017» обещает стать весёлым и интересным праздником Идет подготовка к масштабному празднику в честь открытия «Берингии-2017», который состоится 25 февраля на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Спортивно-развлекательная программа мероприятия будет рассчитана на гостей разных возрастов и увлечений. Идет подготовка к масштабному празднику в честь открытия «Берингии-2017», который состоится 25 февраля на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Спортивно-развлекательная программа мероприятия будет рассчитана на гостей разных возрастов и увлечений. Спам-террористы: кто и зачем сеет панику в сети Время от времени в Интернете появляется и широко тиражируется информация о том, что якобы в Россию из Сирии засланы террористы-смертники и в ближайшее время произойдет серия терактов. Последнее подобное сообщение получили жители Карачаево-Черкесии перед Новым годом посредством мессенджера «WhatsApp» и в социальной сети «ВКонтакте». Его текст гласил: «В КЧР пробрались 23 смертника из Сирии, в полиции сегодня разоблачили двоих, они сказали, что в Черкесске будет два крупных теракта, не посещайте ТРЦ и парки, места с большим скоплением людей. Просьба передать родным и близким...». Дополняла сообщение информация о том, что на окраине Черкесска слышны выстрелы, и «МЧС просит всех не высовываться из окон». В завершение авторы текста просили передать его как можно большему количеству людей.

Альтернатива дивану …Еще лет тридцать назад мой папа с однокурсниками разведывал здесь новые тропы в чащах тайги, сплавлялся по порожистым рекам и взбирался на холмы, смахивающие на горы. Именно в 80-е Шерегеш начал набирать медленные обороты. «Туда было нереально добраться: сначала на электричке, автобусе, потом на автозаке (в нем заключенных перевозят), пешком кучу километров… Когда мы туда первый раз приехали, там был один сплошной лес и узкая трасса. Работали всего два подъёмника, и то один очень часто отключали. Внизу стоял маленький домик, в который нас пускали ночевать. Мы спали на холодном полу, в спальниках. Конечно, ничего общего тот Шерегеш не имеет с нынешним... Забыл сказать, что там был большой медведь, который любил водку», – засмеялся папа.

…Еще лет тридцать назад мой папа с однокурсниками разведывал здесь новые тропы в чащах тайги, сплавлялся по порожистым рекам и взбирался на холмы, смахивающие на горы. Именно в 80-е Шерегеш начал набирать медленные обороты. «Туда было нереально добраться: сначала на электричке, автобусе, потом на автозаке (в нем заключенных перевозят), пешком кучу километров… Когда мы туда первый раз приехали, там был один сплошной лес и узкая трасса. Работали всего два подъёмника, и то один очень часто отключали. Внизу стоял маленький домик, в который нас пускали ночевать. Мы спали на холодном полу, в спальниках. Конечно, ничего общего тот Шерегеш не имеет с нынешним... Забыл сказать, что там был большой медведь, который любил водку», – засмеялся папа. Бесплатный вход «В музеях Краснодара пройдет акция «Культурный проездной»

В рамках проведения акции музеи предлагают не только классические экскурсии, но и театрализованные, интерактивные мероприятия. С подробной программой можно ознакомиться на сайтах музеев, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

ДОСААФ - кузница патриотов 23 января 2017 года ДОСААФ России исполнилось 90 лет. За это время добровольное общество превратилось в сильную и нужную в стране организацию с многогранными задачами. Оно не раз меняло свое наименование и структуру, но всегда его целями и направлением деятельности оставались патриотическое воспитание населения, подготовка призывной молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. И, возможно, не один из тех, кого мы называем сегодня молодым поколением, соприкасаясь с ДОСААФ, приобретал силы и уверенность в себе, что дало основание с надеждой смотреть в будущее. Это знаменательная дата не только для нашего коллектива, это и история развития автомобильного транспорта нашего округа, это юбилей для тысячи водителей округа, прошедших обучение в ДОСААФе.

23 января 2017 года ДОСААФ России исполнилось 90 лет. За это время добровольное общество превратилось в сильную и нужную в стране организацию с многогранными задачами. Оно не раз меняло свое наименование и структуру, но всегда его целями и направлением деятельности оставались патриотическое воспитание населения, подготовка призывной молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. И, возможно, не один из тех, кого мы называем сегодня молодым поколением, соприкасаясь с ДОСААФ, приобретал силы и уверенность в себе, что дало основание с надеждой смотреть в будущее. Это знаменательная дата не только для нашего коллектива, это и история развития автомобильного транспорта нашего округа, это юбилей для тысячи водителей округа, прошедших обучение в ДОСААФе. Защитник 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Михаил Кечинов – единственный из оставшихся в живых защитников города на Неве, живущих в ЕАО. Раньше он любил охотиться, рыбачить и собирать грибы. В тайге, говорит Михаил Федорович, чувствовал себя как дома, вырос в ней. А сейчас с удовольствием читает книги и любит поговорить с интересным собеседником.

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Михаил Кечинов – единственный из оставшихся в живых защитников города на Неве, живущих в ЕАО. Раньше он любил охотиться, рыбачить и собирать грибы. В тайге, говорит Михаил Федорович, чувствовал себя как дома, вырос в ней. А сейчас с удовольствием читает книги и любит поговорить с интересным собеседником.