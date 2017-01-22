Новости АРС-ПРЕСС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 23 января – день рождения Александра Владимировича ГИМЕЛЬШТЕЙНА, генерального директора-главного редактора общественно-политической и деловой газеты Иркутской области «Восточно-Сибирская правда», члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена АРС-ПРЕСС

23 января – день рождения, генерального директора-главного редактора общественно-политической и деловой газеты Иркутской области «Восточно-Сибирская правда», члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена АРС-ПРЕСС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 23 января – день рождения Алексея Николаевича НЕЧАЕВА, генерального директора АНО «Издательский дом «Каспий», г. Астрахань, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена АРС-ПРЕСС 23 января – день рождения, генерального директора АНО «Издательский дом «Каспий», г. Астрахань, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена АРС-ПРЕСС ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СМИ

Список СМИ для получения льготной подписки во втором полугодии 2017 года Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию список СМИ для получения льготной подписки во втором полугодии 2017 года, размещенный на сайте Минкомсвязи России ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СМИ

Список региональных СМИ, рекомендованных к распространению в соответствующих УФПС в 2017 году Департамент розничных товаров ФГУП «Почта России» в целях укрепления сотрудничества с Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) утвердил список региональных изданий и издательских домов, чья продукция является рекомендуемой к распространению в соответствующих Управлениях федеральной почтовой связи в 2017 году. Департамент розничных товаров ФГУП «Почта России» в целях укрепления сотрудничества с Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) утвердил список региональных изданий и издательских домов, чья продукция является рекомендуемой к распространению в соответствующих Управлениях федеральной почтовой связи в 2017 году. НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Республика Беларусь

Четвертый форум регионов Беларуси и России по количеству участников превзойдет предыдущие Форум состоится 29 -30 июня в Москве в «Экспоцентре». Первое заседание Организационного комитета четвертого Форума регионов Беларуси и России состоялось 19 января 2017 г. в Посольстве Беларуси в России. Мероприятие открыли Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина и Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев. Форум состоится 29 -30 июня в Москве в «Экспоцентре». Первое заседание Организационного комитета четвертого Форума регионов Беларуси и России состоялось 19 января 2017 г. в Посольстве Беларуси в России. Мероприятие открыли Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина и Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев. «Вместе» — в добрый путь! Только что на сайте «Областной газеты» стартовал новый проект. Особенный. Журналисты городских и районных газет будут рассказывать о малой Родине — конкретной территории области — всем читателям регионального издания. Только что на сайте «Областной газеты» стартовал новый проект. Особенный. Журналисты городских и районных газет будут рассказывать о малой Родине — конкретной территории области — всем читателям регионального издания. Рабочая встреча в МИД России 16 января в Москве, в Министерстве иностранных дел РФ, состоялась встреча руководителей Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ и АРС-ПРЕСС. Участники встречи дали оценку совместным действиям в 2016 году. Особо отметили важную роль проекта «Рядом с министром» - об участии членов АРС-ПРЕСС, руководителей региональных СМИ в пуле Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова во время зарубежных поездок. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 20 января – день рождения Александры Ивановны ТЕРЕБУНОВОЙ, директора ООО «Издательство «Околица», г. Краснодар, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, Председателя Правления АРС-ПРЕСС

20 января – день рождения, директора ООО «Издательство «Околица», г. Краснодар, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, Председателя Правления АРС-ПРЕСС

По страницам региональных газет Казачинский порог, оленные люди и малосольная нельма Здравствуйте, уважаемая редакция «Красноярского рабочего»! Поздравляю вас с прошедшим днём рождения газеты - в декабре ей исполнилось 111 лет. Я тоже довольно старый человек, мне идёт 93-й, так что по возрасту мы близки. А познакомилась я с "Красноярским рабочим" в 25 лет, когда в 1949 году приехала в Красноярск из Омской области. С тех пор считаю себя краснояркой, здесь родились и выросли мои дети. Поздравляю газету (своего близкого друга - выписываю только «Красноярский рабочий» и «Сады Сибири») с наступившим Новым годом - годом задиристого Петушка, характером похожего на ваше издание. Желаю успехов в личной жизни, что немаловажно и для работы. Газета должна быть уважаема и любима! Здравствуйте, уважаемая редакция «Красноярского рабочего»! Поздравляю вас с прошедшим днём рождения газеты - в декабре ей исполнилось 111 лет. Я тоже довольно старый человек, мне идёт 93-й, так что по возрасту мы близки. А познакомилась я с "Красноярским рабочим" в 25 лет, когда в 1949 году приехала в Красноярск из Омской области. С тех пор считаю себя краснояркой, здесь родились и выросли мои дети. Поздравляю газету (своего близкого друга - выписываю только «Красноярский рабочий» и «Сады Сибири») с наступившим Новым годом - годом задиристого Петушка, характером похожего на ваше издание. Желаю успехов в личной жизни, что немаловажно и для работы. Газета должна быть уважаема и любима! Пале-рояль Статья «ВВ» от 25.11.2016 о покупке ВСМЗ рояля за 2,6 миллиона рублей вызвала резонанс среди культурной общественности. Почетный президент ВСМЗ Алиса Аксенова в нашей же газете от 09.12.2016 приобретение оценила жестко: «Не в лад, невпопад». Статья «ВВ» от 25.11.2016 о покупке ВСМЗ рояля за 2,6 миллиона рублей вызвала резонанс среди культурной общественности. Почетный президент ВСМЗ Алиса Аксенова в нашей же газете от 09.12.2016 приобретение оценила жестко: «Не в лад, невпопад». Поможем Деду Морозу Предлагаем нашим читателям присоединиться к благотворительной акции по сбору средств на лечение жительницы села Тельвиска Натальи Стёпкиной. Иначе как жить в Год добрых дел? У каждой истории есть продолжение. Так предновогодняя публикация « Легко ли быть Дедом? » в газете «Выбор НАО» (№42 (414) от 23 декабря 2016) продолжилась этой заметкой. О чем она? О том, что хороших людей гораздо больше, чем кажется. И земляки-северяне своих в беде не бросают. Отец вернул детей домой Пожалуй, это единственный случай в стране, когда отец пятерых детей долго и настойчиво боролся за восстановление своих родительских прав. Три года ростовчанин Эрик Владимирович Оккаев бился за то, чтобы ему разрешили забрать своих детей из детдома. Он прошел множество инстанций, судов, заседаний комиссий по делам несовершеннолетних. Везде ему отвечали «нет». Пожалуй, это единственный случай в стране, когда отец пятерых детей долго и настойчиво боролся за восстановление своих родительских прав. Три года ростовчанин Эрик Владимирович Оккаев бился за то, чтобы ему разрешили забрать своих детей из детдома. Он прошел множество инстанций, судов, заседаний комиссий по делам несовершеннолетних. Везде ему отвечали «нет». В Устюжне нашли письмо из блокадного Ленинграда Необычный документ найден сотрудниками Устюженского краеведческого музея при разборке архива представительницы старинного дворянского рода, преподавателя музыки Натальи Томиловской. В числе прочих ценностей, переданных в дар музею ее ученицей Натальей Смирновой, обнаружено письмо из блокадного Ленинграда, описывающее ужасы военного времени. Необычный документ найден сотрудниками Устюженского краеведческого музея при разборке архива представительницы старинного дворянского рода, преподавателя музыки Натальи Томиловской. В числе прочих ценностей, переданных в дар музею ее ученицей Натальей Смирновой, обнаружено письмо из блокадного Ленинграда, описывающее ужасы военного времени. «Иваново» детство Не завидую я современным учителям. Любят их ругать родители: ежедневно и беспощадно, в лицо и заочно в мобильных чатах. Обвинения сыплются как из «рога изобилия»: плохо, мало, не так и не тому, мол, учат. Требуют мамы и папы больше математики, русского, английского, физики и биологии. И только предмет «кубановедение» находится вне круга их интересов. Мол, лишняя трата времени – изучение истории родного края. Лучше бы информатику с первого класса изучали. Не завидую я современным учителям. Любят их ругать родители: ежедневно и беспощадно, в лицо и заочно в мобильных чатах. Обвинения сыплются как из «рога изобилия»: плохо, мало, не так и не тому, мол, учат. Требуют мамы и папы больше математики, русского, английского, физики и биологии. И только предмет «кубановедение» находится вне круга их интересов. Мол, лишняя трата времени – изучение истории родного края. Лучше бы информатику с первого класса изучали. Из истории княжеского села – Царь-замок – символ нашего Дальнеконстантиновского краеведческого музея, – с гордостью показывает его директор Владимир Жиляев самый заметный экспонат. – Царь-замок – символ нашего Дальнеконстантиновского краеведческого музея, – с гордостью показывает его директор Владимир Жиляев самый заметный экспонат. Все звезды в гости к нам В это воскресенье на льду «Уфа-Арены» стартует Неделя Звезд Хоккея, которая продлится до 22 января. Сегодня мы публикуем краткий анонс предстоящего спортивного мероприятия, всероссийского масштаба. В это воскресенье на льду «Уфа-Арены» стартует Неделя Звезд Хоккея, которая продлится до 22 января. Сегодня мы публикуем краткий анонс предстоящего спортивного мероприятия, всероссийского масштаба. Рыбинск. Юбилейные события юбилейного года В этом году рыбинцы отмечают юбилейную дату – 240 лет назад Указом императрицы Екатерины II Рыбной слободе был присвоен статус уездного города. Поэтому впервые в истории празднования Дня города торжества будут проводиться с привязкой к этому высочайшему Указу – 5 августа 2017 года. В этом году мы также отметим несколько знаменательных дат, связанных с именами выдающихся уроженцев рыбинской земли и знаменательными событиями в истории родного города. Ушаков – это наша слава и гордость. В этом году рыбинцы отмечают юбилейную дату – 240 лет назад Указом императрицы Екатерины II Рыбной слободе был присвоен статус уездного города. Поэтому впервые в истории празднования Дня города торжества будут проводиться с привязкой к этому высочайшему Указу – 5 августа 2017 года. В этом году мы также отметим несколько знаменательных дат, связанных с именами выдающихся уроженцев рыбинской земли и знаменательными событиями в истории родного города. Ушаков – это наша слава и гордость.