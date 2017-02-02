Новости АРС-ПРЕСС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 02 февраля – день рождения Ларисы Николаевны ВОХМИНОЙ, директора - главного редактора АНО «Редакция «Тюменская правда», г. Тюмень, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС





02 февраля – день рождения, директора - главного редактора АНО «Редакция «Тюменская правда», г. Тюмень, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 02 февраля – день рождения Сергея Николаевича БОЛЬШАКОВА, директора - главного редактора газеты «Сергиевские ведомости», г. Сергиев Посад, Московская область



02 февраля – день рождения, директора - главного редактора газеты «Сергиевские ведомости», г. Сергиев Посад, Московская область МНЕНИЕ

Здравствуй, читатель Иркутская область богата на героев. И на негероев тоже. Очень важно не путать тех и других. Получается не всегда.

Иркутская область богата на героев. И на негероев тоже. Очень важно не путать тех и других. Получается не всегда. Новосибирец переоценил честь и достоинство Судья Кировского районного суда Красноярска Светлана Белова отказала председателю совета директоров "Новосибирскавтодора" Дмитрию Пингасову в удовлетворении иска к красноярским журналистам.





Судья Кировского районного суда Красноярска Светлана Белова отказала председателю совета директоров "Новосибирскавтодора" Дмитрию Пингасову в удовлетворении иска к красноярским журналистам. НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «Почта России»

Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Оформить подписку на 2-ое полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Оформить подписку на 2-ое полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России. НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ - Посольство Израиля в России

«Необходимы живые встречи» В минувшие выходные Иркутск посетил советник по связям с прессой Посольства Израиля в России Алекс Кагальский. До этого момента представители посольства общались с местной еврейской общиной только по телефону и переписке. Теперь дипломаты готовы налаживать более тесное сотрудничество как с евреями, живущими в Иркутске, так и с другими горожанами.

В минувшие выходные Иркутск посетил советник по связям с прессой Посольства Израиля в России Алекс Кагальский. До этого момента представители посольства общались с местной еврейской общиной только по телефону и переписке. Теперь дипломаты готовы налаживать более тесное сотрудничество как с евреями, живущими в Иркутске, так и с другими горожанами. Мероприятия АРС-ПРЕСС и публикации на сайте в IV квартале 2016 года Представляем вашему вниманию список мероприятий, реализованных НП «Альянс руководителей региональных СМИ России» (АРС-ПРЕСС) в IV квартале 2016 года

Представляем вашему вниманию список мероприятий, реализованных НП «Альянс руководителей региональных СМИ России» (АРС-ПРЕСС) в IV квартале 2016 года ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ!

Девять наград «Владимирских ведомостей» На торжественном приеме в честь Дня российской прессы наградили победителей областного конкурса журналистов «Ответственность. Позиция. Признание-2016». На него поступило больше 1,8 тысячи работ от 82 представителей СМИ, а в итоге лучшие из лучших получили заслуженные призы за победу в 32 номинациях.

На торжественном приеме в честь Дня российской прессы наградили победителей областного конкурса журналистов «Ответственность. Позиция. Признание-2016». На него поступило больше 1,8 тысячи работ от 82 представителей СМИ, а в итоге лучшие из лучших получили заслуженные призы за победу в 32 номинациях.

По страницам региональных газет «И останутся как в сказке» В феврале Еврейская автономная область отметит 95 годовщину Волочаевского сражения. 12 февраля отмечается День памяти павших в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. На состоявшемся заседании Оргкомитета по организации памятных мероприятий, посвященных 95 — летию Волочаевского сражения, обсуждены предложения органов власти.

В феврале Еврейская автономная область отметит 95 годовщину Волочаевского сражения. 12 февраля отмечается День памяти павших в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. На состоявшемся заседании Оргкомитета по организации памятных мероприятий, посвященных 95 — летию Волочаевского сражения, обсуждены предложения органов власти. 5 февраля Сочи примет первый чартерный рейс из Берлина Власти Сочи продолжают работу по привлечению на курорт иностранных туристов. Одним из главных условий увеличения турпотока из-за рубежа является прямое авиасообщение. 5 февраля Международный аэропорт Сочи примет первый чартерный рейс из столицы Германии.

Читателей «КиК» ждёт «Потрясающая баба» Редакция городской газеты раздает билеты в театр. На прошлой неделе на страницах нашей газеты мы провели экспресс-конкурс: читателям предлагалось найти в одной из статьей изображение домика и сообщить нам название этого материала. Адресат, чей ответ оказывался семнадцатым по счету, становился обладателем билетов в Курганский драматический театр.

Редакция городской газеты раздает билеты в театр. На прошлой неделе на страницах нашей газеты мы провели экспресс-конкурс: читателям предлагалось найти в одной из статьей изображение домика и сообщить нам название этого материала. Адресат, чей ответ оказывался семнадцатым по счету, становился обладателем билетов в Курганский драматический театр. Напишем «Письмо Победы» Липецкая область присоединилась ко Всероссийской акции «Письмо Победы», сообщили в региональном управлении внутренней политики.

Липецкая область присоединилась ко Всероссийской акции «Письмо Победы», сообщили в региональном управлении внутренней политики. Волонтеры Саранска спасли более 4 тысяч бездомных животных В Саранске существует несколько групп, которые оказывают помощь бездомным животным. Самая многочисленная группа – «Волонтерская помощь бездомным животным Саранска», в неё входят около 13,5 тысяч участников. Группа действует с мая 2012 года, за это время добровольцы спасли от смерти и помогли найти дом тысячам кошек и собак.

В Саранске существует несколько групп, которые оказывают помощь бездомным животным. Самая многочисленная группа – «Волонтерская помощь бездомным животным Саранска», в неё входят около 13,5 тысяч участников. Группа действует с мая 2012 года, за это время добровольцы спасли от смерти и помогли найти дом тысячам кошек и собак. Анализа на вас нет! Минздрав знает, как снизить нагрузку на педиатров. А вот что думает об этом мать двоих детей и по совместительству обозреватель «НВ» Анна МЕЛЬНИКОВА.



Минздрав знает, как снизить нагрузку на педиатров. А вот что думает об этом мать двоих детей и по совместительству обозреватель «НВ» Анна МЕЛЬНИКОВА. Приморские производители мороженого ринулись осваивать китайский рынок Мороженое прочно закрепилось в последние годы в списке российских продуктов питания, отправляемых на экспорт в различные страны. При всех проблемах в производстве сырья, импорт сладкой продукции показал в прошлом году уверенный рост: за 9 месяцев российские производители увеличили его на 33%. В число российских экспортеров входят и приморские производители, которые в последнее время активно осваивают рынки соседних стран, в первую очередь Китая, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Мороженое прочно закрепилось в последние годы в списке российских продуктов питания, отправляемых на экспорт в различные страны. При всех проблемах в производстве сырья, импорт сладкой продукции показал в прошлом году уверенный рост: за 9 месяцев российские производители увеличили его на 33%. В число российских экспортеров входят и приморские производители, которые в последнее время активно осваивают рынки соседних стран, в первую очередь Китая, пишет Деловая газета "Золотой Рог". 30 лет фильму «Карусель на базарной площади»: как в Кирове большое кино снимали Съемки фильма «Карусель на базарной площади» стали событием для Кирова и Слободского 1980-х. Премьера картины состоялась в январе 1987 года, а работа над вятскими эпизодами фильма шла в марте-апреле 1986-го. Хорошую копию в интернете сейчас найти сложно. А когда-то кировчане и слобожане реально выстраивались в очереди, чтобы купить билет на премьеру.

Съемки фильма «Карусель на базарной площади» стали событием для Кирова и Слободского 1980-х. Премьера картины состоялась в январе 1987 года, а работа над вятскими эпизодами фильма шла в марте-апреле 1986-го. Хорошую копию в интернете сейчас найти сложно. А когда-то кировчане и слобожане реально выстраивались в очереди, чтобы купить билет на премьеру. Вместе с папой Повесить с папой кормушки для птиц, а потом вместе от души поваляться в пуховом нетронутом сугробе. Всей семьёй поесть папиных пирогов и блинов. Для 11-летнего Матвея и его 17-летнего брата Артёма их папа всегда был самым лучшим. А недавно глава семьи Лысовых Михаил по итогам Всероссийского конкурса стал «Папой года-2016».

Повесить с папой кормушки для птиц, а потом вместе от души поваляться в пуховом нетронутом сугробе. Всей семьёй поесть папиных пирогов и блинов. Для 11-летнего Матвея и его 17-летнего брата Артёма их папа всегда был самым лучшим. А недавно глава семьи Лысовых Михаил по итогам Всероссийского конкурса стал «Папой года-2016».