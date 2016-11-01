Арс-Пресс

АЛИПОВА Светлана Анатольевна

БАЛАКИРЕВА Наталья Юрьевна

БЕЛОУСОВ Вячеслав Васильевич

ВАСИЛЬЕВА Наталья Васильевна

БАШКИРОВА Мария Анатольевна

ВОХМИНА Лариса Николаевна

ГЕРАСИМОВ Алексей Ильич

ГОЛЬДБЕРГ Рафаэль Соломонович

ДУБИНСКАЯ Софья Борисовна

ЕФРЕМОВ Дмитрий Александрович

ЕФРЕМОВ Игорь Олегович

ЗВЕРЕВА Стелла Борисовна

ИГНАТОВ Петр Иванович

ИГНАТОВА Наталья Николаевна

ИШМУХАМЕТОВА Галина Газимовна

КАПИТАНСКАЯ Галина Валерьевна

КАЧИН Валерий Александрович

КАШТАНОВ Олег Александрович

КУЗОВА Ирина Юрьевна

ЛАТЫШЕВ Александр Николаевич

ЛЕЗВИНА Валентина Александровна

ЛОБЫЗОВА Ольга Григорьевна

ЛОМТЕВ Александр Алексеевич

МИХАЛЬЧЕНКОВА Наталья Ивановна

НЕЧАЕВ Алексей Николаевич

ОДИНАЕВА Гулчехра Хабибулаевна

ПАВЛОВСКИЙ Владимир Евгеньевич

ПИРОГОВА Людмила Ивановна

ПОЛЯНИН Дмитрий Павлович

РАСТОРГУЕВ Юрий Александрович

РЕШЕТЕНЬ Виктор Владимирович

РУДЕНКО Виктор Григорьевич

СКОРБЕНКО Александр Николаевич

СТАРИКОВА Оксана Анатольевна

СУЛТАНОВА Зульфия Набиевна

ТОДОРЕНКО Ирина Владимировна

ФЕДОСЕЕВА Галина Филипповна

ХАЮТ Леонид Александрович

ЧУДИНА Ольга Николаевна

ШРЕЙТЕР Наталья Владимировна

ЮДИНА Елена Геннадиевна

ЮЖАНСКАЯ Вера Николаевна

ЯКУПОВА Венера Абдулловна
10.01.2017, 00:59

Новости АРС-ПРЕСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с днем рождения наших коллег, родившихся в первой декаде января
10 января
В нашем полку прибыло!

Один из соучредителей АРС-ПРЕСС, экс-главный редактор газеты «Вятский край» Василий Смирнов в канун Нового года вернулся в действующее журналистское сообщество. На этот раз в качестве директора-главного редактора областной газеты «Кировская правда».

10 января
НАШ НОВЫЙ ГОД – ОН РАЗНЫЙ САМЫЙ…
И не только по географии. Хоть в 40-градусные якутские морозы поднять бокал ледяного шампанского – это не то же самое, что в наших же российских субтропиках. Но новый 2017-й все равно придет ровно в полночь 31 декабря, в каких бы широтах мы его не встречали. Закончились последние, самые суматошные дни, предшествовавшие приходу Нового года. Понятно, за праздничным столом не принято вспоминать только то, что было, главное – что есть.
30 декабря
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Межрегиональное агентство подписки (МАП)
У подписки в России есть перспективы!
Желаю региональным издателям и их новым подписчикам в наступающем году найти друг друга и уже никогда не расставаться. Подписка основана на взаимной лояльности. Надеюсь, что в 2017 году региональные издатели останутся верны себе и партнерам, не раз оправдывавшим их ожидания.
29 декабря
Пресс-тур в Республику Беларусь 13-17.11.2016
Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь
13-17.11.2016:

В.А. Якупова, газета «Казанские ведомости», г. Казань, Республика Татарстан
29 декабря
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «Почта России»
Выживет ли пресса без господдержки?
Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов. Печатную прессу добивает экономический кризис. Как переломить ситуацию в издательском бизнесе? Что делать в сложившихся обстоятельствах? Об этом «АН» в рамках постоянной рубрики «Дискуссии о будущем медиа» говорили с Инессой ГАЛАКТИОНОВОЙ, заместителем генерального директора ФГУП «Почта России» по почтовому бизнесу.
29 декабря
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 декабря -  день рождения Александра Алексеевича ЛОМТЕВА, директора ИД «Саров» (г. Саров, Нижегородская область), члена АРС-ПРЕСС
28 декабря
Удача любит сильных
Коллективное предновогоднее интервью
Не стоит разделять события журналистские и жизненные. Кто-то из коллег книгу написал и мы радуемся вместе с авторами. Кто-то получил высокую награду, и мы оповещаем об этом радостном событии всю журналистскую Россию, а у кого-то родился внук, и это не только личная радость. Ликуем и поздравляем все. Радуемся, когда в наше кризисное время газета устояла, и читатель ее не потерял. Печально, когда в силу обстоятельств, печатная версия переходит в интернет. Но ведь, убеждаем мы себя вместе с вами – это временно, все вернется на круги своя.
28 декабря

По страницам региональных газет

К 100-летию газеты
Вровень с эпохой. Слово главного редактора
2017-й накатывает — неумолимо, наступательно, повсеместно — на планету Земля, на всю нашу необъятную Россию. Новый год, надеемся, несет новизну и радость жизни, открывает радужные перспективы, дарит счастье. Но он же, год семнадцатый, со всей календарно-временной истинностью напоминает о Февральской и Октябрьской революциях, о вихревых переменах на Кубани того вздыбленного периода.
10 января / «Вольная Кубань», г. Краснодар, Краснодарский край
У кировских храмов появились необычные вертепы
Кировчане отметили, что у кировских храмов появились рождественские вертепы. Каждый из них по-своему уникален и необычен.
10 января / «Вятка.ru», г. Киров, Кировская область
Ущелье в Туапсинском районе признано памятником природы
Статус особо охраняемой территории регионального значения получило ущелье реки Де-Де. Рядом находится село Дедеркой.
10 января / «Кубанские новости», г. Краснодар, Краснодарский край
Год особо охраняемых природных территорий стартует в бассейне Амура 11 января
Выставкой «Заповедное ожерелье Амура», подготовленной при поддержке WWF России, встречают 100-летие заповедной системы России заповедники и национальные парки юга Дальнего Востока, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
10 января / «Золотой Рог», г. Владивосток, Приморский край
В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лёд Сибири»
8 января, на острове Татышев завершился открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Фестиваль проходит в Красноярске уже в пятый раз.
10 января / «Городские новости», г. Красноярск, Красноярский край
На морозе испытали технику… и перенесли путешествие на собачьих упряжках
Ямальские путешественники провели пробный заезд на 80 км по Надымскому району.
По словам одного из организаторов экспедиции новоуренгойца Дмитрия Ждана, главной целью пробного заезда было тестирование вспомогательной техники – двух снегоходов и мотособаки марки «Pomor» (буксира).
09 января / «Крайний Север», г. Салехард, ЯНАО
В Тюменской области вручают награды самым крепким семьям
Без малого 300 тюменских семей в минувшем году удостоено памятных медалей, учрежденных правительством Тюменской области. Об этом сообщили в региональном управлении записи актов гражданского состояния. Их вручают в связи с юбилейными датами супружеской жизни.
09 января / «Тюменская область сегодня», г. Тюмень, Тюменская область
Главный екатеринбургский ледовый городок посетили 300 тысяч человек за новогодние праздники
Екатеринбургский ледовый городок на площади 1905 года принял 300 тыс. посетителей за новогодние праздники. В ночь с 31 декабря на 1 января в массовых гуляньях поучаствовали пять тысяч человек, пишет пресс-служба мэрии уральской столицы.
09 января / «Областная газета», г. Екатеринбург, Свердловская область
Первыми на свет появились девочки. 185 малышей родились в праздники
Во время новогодних каникул с 1 по 8 января 2017 года в родильных домах Астрахани родились 185 малышей — 89 девочек и 96 мальчиков.
09 января / ИД «Каспий», г. Астрахань, Астраханская область
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Главные новости


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ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января
ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января
Сроки доставки денег не зависят от того, получают ли пенсионеры выплаты через «Почту России» или другую организацию «Интерфакс»

00:17
Белоруссия вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран. Безвизовый режим будет действовать в течение пяти дней. Об этом говорится на официальном сайте белорусского лидера. «Ведомости»

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«Коммерсант» закроет печатные версии журналов «Власть» и «Деньги»
Издательский дом «Коммерсант» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть». «Известия»

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В Томске придумали метод предсказания извержений вулканов
В Томске придумали метод предсказания извержений вулканов
В Томском госуниверситете разрабатывают метод диагностики газов, которые выделяются при работе реактивных двигателей, выбросах промышленных предприятий и извержениях вулканов. Как рассказали в пресс-службе вуза, эта работа позволит вовремя выявлять некачественное топливо, что поможет предотвращать авиакатастрофы, а также предсказывать вулканические извержения. «Российская газета»


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