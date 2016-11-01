Новости АРС-ПРЕСС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 26 января – день рождения Вячеслава Васильевича БЕЛОУСОВА, генерального директора ИД «Северная неделя» (г. Северодвинск, Архангельской обл.), члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС 26 января – день рождения, генерального директора ИД «Северная неделя» (г. Северодвинск, Архангельской обл.), члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС «Межрегиональное агентство подписки» - партнер конкурса «Золотой Гонг»-2017 «Межрегиональное агентство подписки» (МАП) и Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) договорились о партнерстве в организации Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2017. Старт конкурсу будет дан в марте 2017 года. Партнерство МАП и АРС-ПРЕСС в организации конкурса «Золотой Гонг»-2017 – очередной этап сотрудничества, начало которому было положено много лет назад.











«Межрегиональное агентство подписки» (МАП) и Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) договорились о партнерстве в организации Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2017. Старт конкурсу будет дан в марте 2017 года. Партнерство МАП и АРС-ПРЕСС в организации конкурса «Золотой Гонг»-2017 – очередной этап сотрудничества, начало которому было положено много лет назад. МНЕНИЕ

Здравствуй, читатель Во второй половине 50-х годов, в достославную оттепель, в Иркутске оживилась и журналистика. Именно тогда начали печататься, а потом и работать в газете «Советская молодёжь» Александр Вампилов и Валентин Распутин, открылись и другие новые имена. Среди них был Юрий Пятов, заочно окончивший иняз и служивший в армии. Судя по всему, он был чуть постарше будущих классиков, поскольку его первые публикации в «Молодёжке» стали выходить ещё в 1954-м. В «Молодёжке» впоследствии он был завотделом спорта, какое-то время работал и на областном радио. Упоминается, что он писал фельетоны, но, как это обычно делалось, под псевдонимом, поэтому в базе данных «Хроники Приангарья» мы видим под его собственной фамилией не очень много материалов – фотографии, репортажи, отчёты с комсомольских конференций. При этом язык у него явно не суконный, и автор, безусловно, незауряден.

Во второй половине 50-х годов, в достославную оттепель, в Иркутске оживилась и журналистика. Именно тогда начали печататься, а потом и работать в газете «Советская молодёжь» Александр Вампилов и Валентин Распутин, открылись и другие новые имена. Среди них был Юрий Пятов, заочно окончивший иняз и служивший в армии. Судя по всему, он был чуть постарше будущих классиков, поскольку его первые публикации в «Молодёжке» стали выходить ещё в 1954-м. В «Молодёжке» впоследствии он был завотделом спорта, какое-то время работал и на областном радио. Упоминается, что он писал фельетоны, но, как это обычно делалось, под псевдонимом, поэтому в базе данных «Хроники Приангарья» мы видим под его собственной фамилией не очень много материалов – фотографии, репортажи, отчёты с комсомольских конференций. При этом язык у него явно не суконный, и автор, безусловно, незауряден. ПРЕСС-ТУР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 13-17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь

13-17.11.2016

Н.В. Васильевой, главного редактора газеты «Серп и молот», г. Клин, МО;

Я. Ю.Макарова, главного редактора газеты «Белгородские известия», г. Белгород. Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь13-17.11.2016Н.В. Васильевой, главного редактора газеты «Серп и молот», г. Клин, МО;Я. Ю.Макарова, главного редактора газеты «Белгородские известия», г. Белгород. ОПЫТ КОЛЛЕГ

До новых побед! Ученицы гимназии города Зернограда – среди лучших экскурсоводов области.

Мы придумали его в прошлом году. Нас поддержали министерство общего и профессионального образования области, Совет ветеранов Четвертого командования ВВС и ПВО и Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия. Как и планировали, наши корреспонденты сходили в музеи в Заветинском и Целинском районах, в Вешенской и Зернограде, в Миллерово и Багаевской, в Куйбышево и Пролетарске…



Ученицы гимназии города Зернограда – среди лучших экскурсоводов области.Мы придумали его в прошлом году. Нас поддержали министерство общего и профессионального образования области, Совет ветеранов Четвертого командования ВВС и ПВО и Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия. Как и планировали, наши корреспонденты сходили в музеи в Заветинском и Целинском районах, в Вешенской и Зернограде, в Миллерово и Багаевской, в Куйбышево и Пролетарске… ПОЗДРАВЛЯЕМ! 24 января – день рождения Бориса Николаевича КИРШИНА, главного редактора газеты «Челябинский рабочий», г. Челябинск, учредителя АРС-ПРЕСС





24 января – день рождения Бориса Николаевича КИРШИНА, главного редактора газеты «Челябинский рабочий», г. Челябинск, учредителя АРС-ПРЕСС

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Посольство Израиля в России

Гарри Корен: Израиль сомневается в успехе встречи по Сирии в Астане Израиль поддерживает проведение встречи по Сирии в Астане, которая запланирована на 23 января, хотя и сомневается в ее успехе. О том, какие именно интересы Израиля должны быть учтены при урегулировании ситуации в Сирии, о перспективах встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Палестины Махмуда Аббаса в России и возможности установления оперативного канала связи между ФСБ РФ и контрразведкой Израиля для обмена опытом по борьбе с террором рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Татьяне Кукушкиной новый посол Израиля в РФ Гарри Корен, который в начале января 2017 года вступил в свою должность.

Израиль поддерживает проведение встречи по Сирии в Астане, которая запланирована на 23 января, хотя и сомневается в ее успехе. О том, какие именно интересы Израиля должны быть учтены при урегулировании ситуации в Сирии, о перспективах встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Палестины Махмуда Аббаса в России и возможности установления оперативного канала связи между ФСБ РФ и контрразведкой Израиля для обмена опытом по борьбе с террором рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Татьяне Кукушкиной новый посол Израиля в РФ Гарри Корен, который в начале января 2017 года вступил в свою должность. НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Посольство Республики Беларусь в России

Какая проба? Высшая! Республика Беларусь поставляет свою продукцию в 58 стран мира.

Гость «СОЮЗа» - Главный ветеринарный врач Республики Беларусь Александр Субботин.

Наша беседа с замминистра сельского хозяйства Беларуси, профессором биологии Александром Михайловичем Субботиным проходила сразу после новогодних праздников

Республика Беларусь поставляет свою продукцию в 58 стран мира.Гость «СОЮЗа» - Главный ветеринарный врач Республики Беларусь Александр Субботин.Наша беседа с замминистра сельского хозяйства Беларуси, профессором биологии Александром Михайловичем Субботиным проходила сразу после новогодних праздников

По страницам региональных газет Татьянин день и его приметы Есть день в январе, который учащаяся молодежь проводит радостно и беззаботно. Это 25 января - Татьянин день, он же День российского студенчества. И уже вошло в правило - ежегодно 25 января мы поздравляем с именинами знакомых Татьян и вспоминаем веселые студенческие годы. О традициях празднования и народных приметах этого дня рассказывает наш постоянный эксперт, заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Есть день в январе, который учащаяся молодежь проводит радостно и беззаботно. Это 25 января - Татьянин день, он же День российского студенчества. И уже вошло в правило - ежегодно 25 января мы поздравляем с именинами знакомых Татьян и вспоминаем веселые студенческие годы. О традициях празднования и народных приметах этого дня рассказывает наш постоянный эксперт, заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова. Утка с грибами Пресс-служба администрации области и Минсельхоз опровергли информацию о введении налога на дары леса. Сообщение о лицензировании грибников появилось в федеральных СМИ со ссылкой на министра Ткачева.

Светлана Орлова часто вспоминает про 140 грибоварен, существовавших в области в советское время. Сейчас, по данным нашего собеседника, нет ни одной. Есть пункты приема грибов и ягод (счет им идет на десятки), но они не занимаются переработкой лесного сырья. В лучшем случае замораживают, а чаще продают в свежем виде за границу, потому что европейские потребители готовы платить за грибы и ягоды в разы больше по сравнению с соотечественниками.

Пресс-служба администрации области и Минсельхоз опровергли информацию о введении налога на дары леса. Сообщение о лицензировании грибников появилось в федеральных СМИ со ссылкой на министра Ткачева.Светлана Орлова часто вспоминает про 140 грибоварен, существовавших в области в советское время. Сейчас, по данным нашего собеседника, нет ни одной. Есть пункты приема грибов и ягод (счет им идет на десятки), но они не занимаются переработкой лесного сырья. В лучшем случае замораживают, а чаще продают в свежем виде за границу, потому что европейские потребители готовы платить за грибы и ягоды в разы больше по сравнению с соотечественниками. Красноярье выставили на продажу? Продолжается активная распродажа краевой собственности. На очереди – «Красноярскнефтепродукт». За КНП последуют «Губернские аптеки», аэропорт Емельяново, «Красцветмет», «Красавиа», Балахтинское и Ачинское ДРСУ.

«Продадим, проедим, а с чего дальше жить будем, чем бюджет станем пополнять через несколько лет?» - спрашивают читатели «КР».

Продолжается активная распродажа краевой собственности. На очереди – «Красноярскнефтепродукт». За КНП последуют «Губернские аптеки», аэропорт Емельяново, «Красцветмет», «Красавиа», Балахтинское и Ачинское ДРСУ.«Продадим, проедим, а с чего дальше жить будем, чем бюджет станем пополнять через несколько лет?» - спрашивают читатели «КР». Радость и счастье в глазах сельских дошколят Зима у нас снежная, долгая и холодная, а наши воспитанники и их родители ждут её с особой радостью. Они знают, как только выпадет снег, на участке детского сада « Ромашка» в п.Октябрьский появятся снежные сказочные фигуры — персонажи любимых сказок, мультфильмов, горка, лабиринт.

Зима у нас снежная, долгая и холодная, а наши воспитанники и их родители ждут её с особой радостью. Они знают, как только выпадет снег, на участке детского сада « Ромашка» в п.Октябрьский появятся снежные сказочные фигуры — персонажи любимых сказок, мультфильмов, горка, лабиринт. Анатолий Омельчук: «Люблю своих современников - и плохих, и хороших» Писатель и публицист Анатолий Омельчук создал более 400 телефильмов и очерков о людях и судьбах Сибири.

«Мне повезло: я родился в Сибири. Богат родиной. Я богаче любого другого – не земляка – на Сибирь. Это богатство навек. Никто не отнимет моего богатого наследства: я – сибиряк», – утверждает Анатолий Омельчук в книге «Сибирь – сон бога».

Писатель и публицист Анатолий Омельчук создал более 400 телефильмов и очерков о людях и судьбах Сибири.«Мне повезло: я родился в Сибири. Богат родиной. Я богаче любого другого – не земляка – на Сибирь. Это богатство навек. Никто не отнимет моего богатого наследства: я – сибиряк», – утверждает Анатолий Омельчук в книге «Сибирь – сон бога». «Здесь есть, на что посмотреть…» Эта фраза прозвучала где-то сзади меня в тот момент, когда войдя в зал картинной галереи, я разглядывала развешенные по стенам полотна. Сказанное было правдой. Каковы бы ни были ваши художественные вкусы, среди выставленных здесь почти сотни живописных, графических и скульптурных работ 94 художников Кавказа крупномасштабного выставочного проекта «Азъ Есмь» – каждый нашел бы картину на свой вкус.

Эта фраза прозвучала где-то сзади меня в тот момент, когда войдя в зал картинной галереи, я разглядывала развешенные по стенам полотна. Сказанное было правдой. Каковы бы ни были ваши художественные вкусы, среди выставленных здесь почти сотни живописных, графических и скульптурных работ 94 художников Кавказа крупномасштабного выставочного проекта «Азъ Есмь» – каждый нашел бы картину на свой вкус. Музей счастливого детства. От настольного хоккея до олимпийского мишки Белгородский коллекционер представил «Спортивной смене» своё собрание советских спортивных игрушек

Белгородский коллекционер представил «Спортивной смене» своё собрание советских спортивных игрушек Жителям Приморья отдыхать за рубежом стало не по карману Туркомпании Приморья не подтвердили озвученное ранее московскими экспертами предположение о том, что укрепившийся рубль стал поводом подъема выездного туризма в России в период праздников. По словам местных операторов, туристические компании давно уже в полной мере не контролируют статистику выездного туризма: продвинутое население планирует путешествия самостоятельно, пользуясь такими платформами, как Booking.com, головной офис которой расположен в Лос-Анджелесе, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Туркомпании Приморья не подтвердили озвученное ранее московскими экспертами предположение о том, что укрепившийся рубль стал поводом подъема выездного туризма в России в период праздников. По словам местных операторов, туристические компании давно уже в полной мере не контролируют статистику выездного туризма: продвинутое население планирует путешествия самостоятельно, пользуясь такими платформами, как Booking.com, головной офис которой расположен в Лос-Анджелесе, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Через шесть шлюзов Шестикурсница педиатрического факультета Нижегородской медакадемии Мария СЕНИНА на лекции зачастую приходит прямо с ночного дежурства в детской областной больнице. Говорит, не устаёт. Наоборот, сердце наполняется радостью, особенно если помогла хоть одному ребёнку.

Шестикурсница педиатрического факультета Нижегородской медакадемии Мария СЕНИНА на лекции зачастую приходит прямо с ночного дежурства в детской областной больнице. Говорит, не устаёт. Наоборот, сердце наполняется радостью, особенно если помогла хоть одному ребёнку.