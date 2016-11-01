Новости АРС-ПРЕСС

26 января – день рождения Вячеслава Васильевича БЕЛОУСОВА, генерального директора ИД «Северная неделя» (г. Северодвинск, Архангельской обл.), члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС
«Межрегиональное агентство подписки» (МАП) и Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) договорились о партнерстве в организации Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2017. Старт конкурсу будет дан в марте 2017 года. Партнерство МАП и АРС-ПРЕСС в организации конкурса «Золотой Гонг»-2017 – очередной этап сотрудничества, начало которому было положено много лет назад.
Во второй половине 50-х годов, в достославную оттепель, в Иркутске оживилась и журналистика. Именно тогда начали печататься, а потом и работать в газете «Советская молодёжь» Александр Вампилов и Валентин Распутин, открылись и другие новые имена. Среди них был Юрий Пятов, заочно окончивший иняз и служивший в армии. Судя по всему, он был чуть постарше будущих классиков, поскольку его первые публикации в «Молодёжке» стали выходить ещё в 1954-м. В «Молодёжке» впоследствии он был завотделом спорта, какое-то время работал и на областном радио. Упоминается, что он писал фельетоны, но, как это обычно делалось, под псевдонимом, поэтому в базе данных «Хроники Приангарья» мы видим под его собственной фамилией не очень много материалов – фотографии, репортажи, отчёты с комсомольских конференций. При этом язык у него явно не суконный, и автор, безусловно, незауряден.
Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь
13-17.11.2016
Н.В. Васильевой, главного редактора газеты «Серп и молот», г. Клин, МО;
Я. Ю.Макарова, главного редактора газеты «Белгородские известия», г. Белгород.
Ученицы гимназии города Зернограда – среди лучших экскурсоводов области.
Мы придумали его в прошлом году. Нас поддержали министерство общего и профессионального образования области, Совет ветеранов Четвертого командования ВВС и ПВО и Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия. Как и планировали, наши корреспонденты сходили в музеи в Заветинском и Целинском районах, в Вешенской и Зернограде, в Миллерово и Багаевской, в Куйбышево и Пролетарске…
Израиль поддерживает проведение встречи по Сирии в Астане, которая запланирована на 23 января, хотя и сомневается в ее успехе. О том, какие именно интересы Израиля должны быть учтены при урегулировании ситуации в Сирии, о перспективах встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Палестины Махмуда Аббаса в России и возможности установления оперативного канала связи между ФСБ РФ и контрразведкой Израиля для обмена опытом по борьбе с террором рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Татьяне Кукушкиной новый посол Израиля в РФ Гарри Корен, который в начале января 2017 года вступил в свою должность.
Республика Беларусь поставляет свою продукцию в 58 стран мира.
Гость «СОЮЗа» - Главный ветеринарный врач Республики Беларусь Александр Субботин.
Наша беседа с замминистра сельского хозяйства Беларуси, профессором биологии Александром Михайловичем Субботиным проходила сразу после новогодних праздников
Есть день в январе, который учащаяся молодежь проводит радостно и беззаботно. Это 25 января - Татьянин день, он же День российского студенчества. И уже вошло в правило - ежегодно 25 января мы поздравляем с именинами знакомых Татьян и вспоминаем веселые студенческие годы. О традициях празднования и народных приметах этого дня рассказывает наш постоянный эксперт, заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.
Пресс-служба администрации области и Минсельхоз опровергли информацию о введении налога на дары леса. Сообщение о лицензировании грибников появилось в федеральных СМИ со ссылкой на министра Ткачева.
Светлана Орлова часто вспоминает про 140 грибоварен, существовавших в области в советское время. Сейчас, по данным нашего собеседника, нет ни одной. Есть пункты приема грибов и ягод (счет им идет на десятки), но они не занимаются переработкой лесного сырья. В лучшем случае замораживают, а чаще продают в свежем виде за границу, потому что европейские потребители готовы платить за грибы и ягоды в разы больше по сравнению с соотечественниками.
Продолжается активная распродажа краевой собственности. На очереди – «Красноярскнефтепродукт». За КНП последуют «Губернские аптеки», аэропорт Емельяново, «Красцветмет», «Красавиа», Балахтинское и Ачинское ДРСУ.
«Продадим, проедим, а с чего дальше жить будем, чем бюджет станем пополнять через несколько лет?» - спрашивают читатели «КР».
Зима у нас снежная, долгая и холодная, а наши воспитанники и их родители ждут её с особой радостью. Они знают, как только выпадет снег, на участке детского сада « Ромашка» в п.Октябрьский появятся снежные сказочные фигуры — персонажи любимых сказок, мультфильмов, горка, лабиринт.
Писатель и публицист Анатолий Омельчук создал более 400 телефильмов и очерков о людях и судьбах Сибири.
«Мне повезло: я родился в Сибири. Богат родиной. Я богаче любого другого – не земляка – на Сибирь. Это богатство навек. Никто не отнимет моего богатого наследства: я – сибиряк», – утверждает Анатолий Омельчук в книге «Сибирь – сон бога».
Эта фраза прозвучала где-то сзади меня в тот момент, когда войдя в зал картинной галереи, я разглядывала развешенные по стенам полотна. Сказанное было правдой. Каковы бы ни были ваши художественные вкусы, среди выставленных здесь почти сотни живописных, графических и скульптурных работ 94 художников Кавказа крупномасштабного выставочного проекта «Азъ Есмь» – каждый нашел бы картину на свой вкус.
Туркомпании Приморья не подтвердили озвученное ранее московскими экспертами предположение о том, что укрепившийся рубль стал поводом подъема выездного туризма в России в период праздников. По словам местных операторов, туристические компании давно уже в полной мере не контролируют статистику выездного туризма: продвинутое население планирует путешествия самостоятельно, пользуясь такими платформами, как Booking.com, головной офис которой расположен в Лос-Анджелесе, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Шестикурсница педиатрического факультета Нижегородской медакадемии Мария СЕНИНА на лекции зачастую приходит прямо с ночного дежурства в детской областной больнице. Говорит, не устаёт. Наоборот, сердце наполняется радостью, особенно если помогла хоть одному ребёнку.