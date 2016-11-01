Новости АРС-ПРЕСС

Один из соучредителей АРС-ПРЕСС, экс-главный редактор газеты «Вятский край» Василий Смирнов в канун Нового года вернулся в действующее журналистское сообщество. На этот раз в качестве директора-главного редактора областной газеты «Кировская правда».
И не только по географии. Хоть в 40-градусные якутские морозы поднять бокал ледяного шампанского – это не то же самое, что в наших же российских субтропиках. Но новый 2017-й все равно придет ровно в полночь 31 декабря, в каких бы широтах мы его не встречали. Закончились последние, самые суматошные дни, предшествовавшие приходу Нового года. Понятно, за праздничным столом не принято вспоминать только то, что было, главное – что есть.
Желаю региональным издателям и их новым подписчикам в наступающем году найти друг друга и уже никогда не расставаться. Подписка основана на взаимной лояльности. Надеюсь, что в 2017 году региональные издатели останутся верны себе и партнерам, не раз оправдывавшим их ожидания.
Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов. Печатную прессу добивает экономический кризис. Как переломить ситуацию в издательском бизнесе? Что делать в сложившихся обстоятельствах? Об этом «АН» в рамках постоянной рубрики «Дискуссии о будущем медиа» говорили с Инессой ГАЛАКТИОНОВОЙ, заместителем генерального директора ФГУП «Почта России» по почтовому бизнесу.
Не стоит разделять события журналистские и жизненные. Кто-то из коллег книгу написал и мы радуемся вместе с авторами. Кто-то получил высокую награду, и мы оповещаем об этом радостном событии всю журналистскую Россию, а у кого-то родился внук, и это не только личная радость. Ликуем и поздравляем все. Радуемся, когда в наше кризисное время газета устояла, и читатель ее не потерял. Печально, когда в силу обстоятельств, печатная версия переходит в интернет. Но ведь, убеждаем мы себя вместе с вами – это временно, все вернется на круги своя.
Вровень с эпохой. Слово главного редактора
2017-й накатывает — неумолимо, наступательно, повсеместно — на планету Земля, на всю нашу необъятную Россию. Новый год, надеемся, несет новизну и радость жизни, открывает радужные перспективы, дарит счастье. Но он же, год семнадцатый, со всей календарно-временной истинностью напоминает о Февральской и Октябрьской революциях, о вихревых переменах на Кубани того вздыбленного периода.
Выставкой «Заповедное ожерелье Амура», подготовленной при поддержке WWF России, встречают 100-летие заповедной системы России заповедники и национальные парки юга Дальнего Востока, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Ямальские путешественники провели пробный заезд на 80 км по Надымскому району.
По словам одного из организаторов экспедиции новоуренгойца Дмитрия Ждана, главной целью пробного заезда было тестирование вспомогательной техники – двух снегоходов и мотособаки марки «Pomor» (буксира).
Без малого 300 тюменских семей в минувшем году удостоено памятных медалей, учрежденных правительством Тюменской области. Об этом сообщили в региональном управлении записи актов гражданского состояния. Их вручают в связи с юбилейными датами супружеской жизни.
Екатеринбургский ледовый городок на площади 1905 года принял 300 тыс. посетителей за новогодние праздники. В ночь с 31 декабря на 1 января в массовых гуляньях поучаствовали пять тысяч человек, пишет пресс-служба мэрии уральской столицы.