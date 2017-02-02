Арс-Пресс

АЛИПОВА Светлана Анатольевна

БАЛАКИРЕВА Наталья Юрьевна

БЕЛОУСОВ Вячеслав Васильевич

ВАСИЛЬЕВА Наталья Васильевна

БАШКИРОВА Мария Анатольевна

ВОХМИНА Лариса Николаевна

ГЕРАСИМОВ Алексей Ильич

ГИМЕЛЬШТЕЙН Александр Владимирович

ГОЛЬДБЕРГ Рафаэль Соломонович

ДУБИНСКАЯ Софья Борисовна

ЕФРЕМОВ Дмитрий Александрович

ЕФРЕМОВ Игорь Олегович

ЗВЕРЕВА Стелла Борисовна

ИГНАТОВ Петр Иванович

ИГНАТОВА Наталья Николаевна

ИШМУХАМЕТОВА Галина Газимовна

КАПИТАНСКАЯ Галина Валерьевна

КАЧИН Валерий Александрович

КАШТАНОВ Олег Александрович

КУЗОВА Ирина Юрьевна

ЛАТЫШЕВ Александр Николаевич

ЛЕЗВИНА Валентина Александровна

ЛОБЫЗОВА Ольга Григорьевна

ЛОМТЕВ Александр Алексеевич

МАКАРОВ Ярослав Юрьевич

МИХАЛЬЧЕНКОВА Наталья Ивановна

НЕЧАЕВ Алексей Николаевич

ОДИНАЕВА Гулчехра Хабибулаевна

ПАВЛОВСКИЙ Владимир Евгеньевич

ПИРОГОВА Людмила Ивановна

ПОЛЯНИН Дмитрий Павлович

РАСТОРГУЕВ Юрий Александрович

РЕШЕТЕНЬ Виктор Владимирович

РУДЕНКО Виктор Григорьевич

СКОРБЕНКО Александр Николаевич

СТАРИКОВА Оксана Анатольевна

СУЛТАНОВА Зульфия Набиевна

ТОДОРЕНКО Ирина Владимировна

ФЕДОСЕЕВА Галина Филипповна

ХАЮТ Леонид Александрович

ЧУДИНА Ольга Николаевна

ШРЕЙТЕР Наталья Владимировна

ЮДИНА Елена Геннадиевна

ЮЖАНСКАЯ Вера Николаевна

ЯКУПОВА Венера Абдулловна
02.02.2017, 00:20

Новости АРС-ПРЕСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
02 февраля – день рождения Ларисы Николаевны ВОХМИНОЙ, директора - главного редактора АНО «Редакция «Тюменская правда», г. Тюмень, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС


01 февраля
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
02 февраля – день рождения Сергея Николаевича БОЛЬШАКОВА, директора - главного редактора газеты «Сергиевские ведомости», г. Сергиев Посад, Московская область

01 февраля
МНЕНИЕ
Здравствуй, читатель
Иркутская область богата на героев. И на негероев тоже. Очень важно не путать тех и других. Получается не всегда.
01 февраля
Новосибирец переоценил честь и достоинство
Судья Кировского районного суда Красноярска Светлана Белова отказала председателю совета директоров "Новосибирскавтодора" Дмитрию Пингасову в удовлетворении иска к красноярским журналистам.


01 февраля
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «Почта России»
Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года
С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Оформить подписку на 2-ое полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.
01 февраля
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ - Посольство Израиля в России
«Необходимы живые встречи»
В минувшие выходные Иркутск посетил советник по связям с прессой Посольства Израиля в России Алекс Кагальский. До этого момента представители посольства общались с местной еврейской общиной только по телефону и переписке. Теперь дипломаты готовы налаживать более тесное сотрудничество как с евреями, живущими в Иркутске, так и с другими горожанами.
31 января
Мероприятия АРС-ПРЕСС и публикации на сайте в IV квартале 2016 года
Представляем вашему вниманию список мероприятий, реализованных НП «Альянс руководителей региональных СМИ России» (АРС-ПРЕСС) в IV квартале 2016 года
31 января
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ!
Девять наград «Владимирских ведомостей»
На торжественном приеме в честь Дня российской прессы наградили победителей областного конкурса журналистов «Ответственность. Позиция. Признание-2016». На него поступило больше 1,8 тысячи работ от 82 представителей СМИ, а в итоге лучшие из лучших получили заслуженные призы за победу в 32 номинациях.
31 января

По страницам региональных газет

«И останутся как в сказке»
В феврале Еврейская автономная область отметит 95 годовщину Волочаевского сражения. 12 февраля отмечается День памяти павших в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. На состоявшемся заседании Оргкомитета по организации памятных мероприятий, посвященных 95 — летию Волочаевского сражения, обсуждены предложения органов власти.
01 февраля / «Биробиджанская звезда», г. Биробиджан, Еврейская АО
5 февраля Сочи примет первый чартерный рейс из Берлина
Власти Сочи продолжают работу по привлечению на курорт иностранных туристов. Одним из главных условий увеличения турпотока из-за рубежа является прямое авиасообщение. 5 февраля Международный аэропорт Сочи примет первый чартерный рейс из столицы Германии.
01 февраля / «Сочинская курортная неделя», г. Сочи, Краснодарский край
Читателей «КиК» ждёт «Потрясающая баба»
Редакция городской газеты раздает билеты в театр. На прошлой неделе на страницах нашей газеты мы провели экспресс-конкурс: читателям предлагалось найти в одной из статьей изображение домика и сообщить нам название этого материала. Адресат, чей ответ оказывался семнадцатым по счету, становился обладателем билетов в Курганский драматический театр.
01 февраля / «Курган и курганцы», г. Курган, Курганская область
Напишем «Письмо Победы»
Липецкая область присоединилась ко Всероссийской акции «Письмо Победы», сообщили в региональном управлении внутренней политики.
01 февраля / «Липецкая газета», г. Липецк, Липецкая область
Волонтеры Саранска спасли более 4 тысяч бездомных животных
В Саранске существует несколько групп, которые оказывают помощь бездомным животным. Самая многочисленная группа – «Волонтерская помощь бездомным животным Саранска», в неё входят около 13,5 тысяч участников. Группа действует с мая 2012 года, за это время добровольцы спасли от смерти и помогли найти дом тысячам кошек и собак.
01 февраля / «Известия Мордовии», г. Саранск, Республика Мордовия
Анализа на вас нет!
Минздрав знает, как снизить нагрузку на педиатров. А вот что думает об этом мать двоих детей и по совместительству обозреватель «НВ» Анна МЕЛЬНИКОВА.

01 февраля / «Новгородские ведомости», г. Великий Новгород, Новгородская область
Приморские производители мороженого ринулись осваивать китайский рынок
Мороженое прочно закрепилось в последние годы в списке российских продуктов питания, отправляемых на экспорт в различные страны. При всех проблемах в производстве сырья, импорт сладкой продукции показал в прошлом году уверенный рост: за 9 месяцев российские производители увеличили его на 33%. В число российских экспортеров входят и приморские производители, которые в последнее время активно осваивают рынки соседних стран, в первую очередь Китая, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
01 февраля / «Золотой Рог», г. Владивосток, Приморский край
30 лет фильму «Карусель на базарной площади»: как в Кирове большое кино снимали
Съемки фильма «Карусель на базарной площади» стали событием для Кирова и Слободского 1980-х. Премьера картины состоялась в январе 1987 года, а работа над вятскими эпизодами фильма шла в марте-апреле 1986-го. Хорошую копию в интернете сейчас найти сложно. А когда-то кировчане и слобожане реально выстраивались в очереди, чтобы купить билет на премьеру.
01 февраля / «Кировская правда», г. Киров, Кировская область
Вместе с папой
Повесить с папой кормушки для птиц, а потом вместе от души поваляться в пуховом нетронутом сугробе. Всей семьёй поесть папиных пирогов и блинов. Для 11-летнего Матвея и его 17-летнего брата Артёма их папа всегда был самым лучшим. А недавно глава семьи Лысовых Михаил по итогам Всероссийского конкурса стал «Папой года-2016».
01 февраля / «Нижегородская правда», г. Нижний Новгород, Нижегородская область
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Главные новости


20:04
Безлимитище для всех
Безлимитище для всех
Россиян хотят обеспечить неограниченным доступом в Сеть. В будущем безлимитный доступ в Интернет для россиян может стать такой же обыденной услугой, как вода или отопление в многоэтажках. Этот пункт включен в программу развития цифровой инфраструктуры, подготовленную экспертным советом при правительстве РФ. Документ направлен на согласование в Открытое правительство и Минкомсвязь.

20:03
С долгами на выход
С долгами на выход
Законопроект о выселении должников из единственного жилья поддержал ЦБ. Вчера впервые состоялось публичное обсуждение резонансного законопроекта, позволяющего изымать единственное жилье у должников с долгом от 5% от стоимости недвижимости. Несмотря на то что против выступили Росимущество, Общественная палата и ряд экспертов, ЦБ "концептуально поддержал" проект. Регулятор явно встал на сторону кредиторов, невзирая на проблемы граждан, которые могут лишиться квартиры, например, за долги по потребительским кредитам или алиментам. Минюст обещал доработать документ с учетом всех пожеланий, но на пути проекта готовы встать депутаты.

20:03
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
ТАСС разобрался, куда обращаться, сколько это стоит и долго ли ждать новые документы. С 1 февраля общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта старого образца можно будет получить через многофункциональные центры. Планируется, что это значительно упростит для россиян получение документов, так как позволит избежать очередей или многодневного ожидания своей записи. Добавим, что речь идет о замене прав в связи с истечением срока действия предыдущего удостоверения, а также в связи с утратой или порчей. Когда документы теряются, обычно первая реакция — паника. Люди не знают, что делать и куда бежать. ТАСС составил памятку для таких случаев.

20:02
Страховые пенсии в России 1 февраля проиндексируют на 5,4%
Страховые пенсии и социальные выплаты в РФ начинают индексироваться на 5,4%. Соответствующее решение было ранее принято правительством. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что в текущем году правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия вырастет на уровень инфляции прошлого года, которая составила 5,4%. Вице-премьер Ольга Голодец сообщила в свою очередь, что средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тысяч 620 рублей, а ее величина превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31 млн 400 тысяч неработающих пенсионеров.


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