Арс-Пресс

АЛИПОВА Светлана Анатольевна

БАЛАКИРЕВА Наталья Юрьевна

БЕЛОУСОВ Вячеслав Васильевич

ВАСИЛЬЕВА Наталья Васильевна

БАШКИРОВА Мария Анатольевна

ВОХМИНА Лариса Николаевна

ГЕРАСИМОВ Алексей Ильич

ГОЛЬДБЕРГ Рафаэль Соломонович

ДУБИНСКАЯ Софья Борисовна

ЕФРЕМОВ Дмитрий Александрович

ЕФРЕМОВ Игорь Олегович

ЗВЕРЕВА Стелла Борисовна

ИГНАТОВ Петр Иванович

ИГНАТОВА Наталья Николаевна

ИШМУХАМЕТОВА Галина Газимовна

КАПИТАНСКАЯ Галина Валерьевна

КАЧИН Валерий Александрович

КАШТАНОВ Олег Александрович

КУЗОВА Ирина Юрьевна

ЛАТЫШЕВ Александр Николаевич

ЛЕЗВИНА Валентина Александровна

ЛОБЫЗОВА Ольга Григорьевна

ЛОМТЕВ Александр Алексеевич

Макаров Ярослав Юрьевич

МИХАЛЬЧЕНКОВА Наталья Ивановна

НЕЧАЕВ Алексей Николаевич

ОДИНАЕВА Гулчехра Хабибулаевна

ПАВЛОВСКИЙ Владимир Евгеньевич

ПИРОГОВА Людмила Ивановна

ПОЛЯНИН Дмитрий Павлович

РАСТОРГУЕВ Юрий Александрович

РЕШЕТЕНЬ Виктор Владимирович

РУДЕНКО Виктор Григорьевич

СКОРБЕНКО Александр Николаевич

СТАРИКОВА Оксана Анатольевна

СУЛТАНОВА Зульфия Набиевна

ТОДОРЕНКО Ирина Владимировна

ФЕДОСЕЕВА Галина Филипповна

ХАЮТ Леонид Александрович

ЧУДИНА Ольга Николаевна

ШРЕЙТЕР Наталья Владимировна

ЮДИНА Елена Геннадиевна

ЮЖАНСКАЯ Вера Николаевна

ЯКУПОВА Венера Абдулловна
30.01.2017, 04:35

Новости АРС-ПРЕСС

«О правовых основах противодействия коррупции на территории Московской области». Круглый стол в Московской областной Думе
25 января 2017 года в Московской областной Думе состоялся круглый стол на тему «О правовых основах противодействия коррупции на территории Московской области», в котором приняла участие и выступила С.Б. Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС, Председатель Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России.
28 января
Победителей конкурса «Подписка «ОГ»-2017»
наградили в редакции «Областной газеты»
Редакция подвела итоги конкурса «Подписка «ОГ»-2017», учреждённого «Областной газетой» совместно с Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области – филиалом ФГУП «Почта России». Ежемесячно, начиная с сентября, редакция награждала тех, кто добивался лучших результатов по подписке на новый продукт редакции.
28 января
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
В почтовое обращение выйдет марка в честь погибшего российского посла Андрея Карлова
На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии «Герои Российской Федерации», которая будет посвящена российскому дипломату, Чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года.
26 января
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
26 января – день рождения Вячеслава Васильевича БЕЛОУСОВА, генерального директора ИД «Северная неделя» (г. Северодвинск, Архангельской обл.), члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС
25 января
«Межрегиональное агентство подписки» - партнер конкурса «Золотой Гонг»-2017
«Межрегиональное агентство подписки» (МАП) и Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) договорились о партнерстве в организации Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2017. Старт конкурсу будет дан в марте 2017 года. Партнерство МАП и АРС-ПРЕСС в организации конкурса «Золотой Гонг»-2017 – очередной этап сотрудничества, начало которому было положено много лет назад.





25 января
МНЕНИЕ
Здравствуй, читатель
Во второй половине 50-х годов, в достославную оттепель, в Иркутске оживилась и журналистика. Именно тогда начали печататься, а потом и работать в газете «Советская молодёжь» Александр Вампилов и Валентин Распутин, открылись и другие новые имена. Среди них был Юрий Пятов, заочно окончивший иняз и служивший в армии. Судя по всему, он был чуть постарше будущих классиков, поскольку его первые публикации в «Молодёжке» стали выходить ещё в 1954-м. В «Молодёжке» впоследствии он был завотделом спорта, какое-то время работал и на областном радио. Упоминается, что он писал фельетоны, но, как это обычно делалось, под псевдонимом, поэтому в базе данных «Хроники Приангарья» мы видим под его собственной фамилией не очень много материалов – фотографии, репортажи, отчёты с комсомольских конференций. При этом язык у него явно не суконный, и автор, безусловно, незауряден.
25 января
ПРЕСС-ТУР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 13-17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь
13-17.11.2016
Н.В. Васильевой, главного редактора газеты «Серп и молот», г. Клин, МО;
Я. Ю.Макарова, главного редактора газеты «Белгородские известия», г. Белгород.
25 января
ОПЫТ КОЛЛЕГ
До новых побед!
Ученицы гимназии города Зернограда – среди лучших экскурсоводов области.
Мы придумали его в прошлом году. Нас поддержали министерство общего и профессионального образования области, Совет ветеранов Четвертого командования ВВС и ПВО и Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия. Как и планировали, наши корреспонденты сходили в музеи в Заветинском и Целинском районах, в Вешенской и Зернограде, в Миллерово и Багаевской, в Куйбышево и Пролетарске…

24 января

По страницам региональных газет

Как на Вятке строили шлюпки для крейсера «Аврора»
К 100-летию «Кировской правды»: интересные новости из подшивки газеты.
О чём писала газета «Кировская правда» 27 января.
…в 1987 году
О том, что вятскополянские корабелы изготовили шлюпки для крейсера «Аврора». «Весть о том, что заводу в городе вятских корабелов Сосновке поручено изготовить шлюпки для легендарного крейсера «Аврора», который сейчас находится на реставрации, облетела коллектив в считанные минуты. И ещё задолго до того, как поступили из Ленинграда чертежи, в цехах развернулось социалистическое соревнование за право участвовать в этой работе.
28 января / «Кировская правда», г. Киров, Кировская область
Русские маршруты
Туристические ресурсы Калининградской области имеют огромный потенциал для развития региональной экономики. Помнится, когда калининградский предприниматель Николай Власенко занимал должность министра туризма области, он предложил разбрасывать кусочки янтаря по побережью, чтобы таким образом привлечь туристов в регион. На другое фантазии у него, похоже, не хватило. А ведь в нашей области и без этих высосанных из пальца инициатив достаточно поводов для развития туризма, в том числе и исторических.
28 января / «Калининградская правда», г. Калининград, Калининградская область
Революция в Коврове прошла без лишних эмоций
Нынешний год - год столетия Октябрьской революции, изменившей ход истории. Каким встретил судьбоносные для миллионов россиян события Ковров?
28 января / «Владимирские ведомости», г. Владимир, Владимирская область
Открытие «Берингии-2017» обещает стать весёлым и интересным праздником
Идет подготовка к масштабному празднику в честь открытия «Берингии-2017», который состоится 25 февраля на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Спортивно-развлекательная программа мероприятия будет рассчитана на гостей разных возрастов и увлечений.
28 января / «Камчатский край», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Спам-террористы: кто и зачем сеет панику в сети
Время от времени в Интернете появляется и широко тиражируется информация о том, что якобы в Россию из Сирии засланы террористы-смертники и в ближайшее время произойдет серия терактов. Последнее подобное сообщение получили жители Карачаево-Черкесии перед Новым годом посредством мессенджера «WhatsApp» и в социальной сети «ВКонтакте». Его текст гласил: «В КЧР пробрались 23 смертника из Сирии, в полиции сегодня разоблачили двоих, они сказали, что в Черкесске будет два крупных теракта, не посещайте ТРЦ и парки, места с большим скоплением людей. Просьба передать родным и близким...». Дополняла сообщение информация о том, что на окраине Черкесска слышны выстрелы, и «МЧС просит всех не высовываться из окон». В завершение авторы текста просили передать его как можно большему количеству людей.
28 января / «День Республики», г. Черкесск, КЧР
Альтернатива дивану
…Еще лет тридцать назад мой папа с однокурсниками разведывал здесь новые тропы в чащах тайги, сплавлялся по порожистым рекам и взбирался на холмы, смахивающие на горы. Именно в 80-е Шерегеш начал набирать медленные обороты. «Туда было нереально добраться: сначала на электричке, автобусе, потом на автозаке (в нем заключенных перевозят), пешком кучу километров… Когда мы туда первый раз приехали, там был один сплошной лес и узкая трасса. Работали всего два подъёмника, и то один очень часто отключали. Внизу стоял маленький домик, в который нас пускали ночевать. Мы спали на холодном полу, в спальниках. Конечно, ничего общего тот Шерегеш не имеет с нынешним... Забыл сказать, что там был большой медведь, который любил водку», – засмеялся папа.
28 января / «СедьМой день», г. Новокузнецк, Кемеровская область
Бесплатный вход
«В музеях Краснодара пройдет акция «Культурный проездной»
В рамках проведения акции музеи предлагают не только классические экскурсии, но и театрализованные, интерактивные мероприятия. С подробной программой можно ознакомиться на сайтах музеев, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.
28 января / «Краснодарские известия», г. Краснодар, Краснодарский край
ДОСААФ - кузница патриотов
23 января 2017 года ДОСААФ России исполнилось 90 лет. За это время добровольное общество превратилось в сильную и нужную в стране организацию с многогранными задачами. Оно не раз меняло свое наименование и структуру, но всегда его целями и направлением деятельности оставались патриотическое воспитание населения, подготовка призывной молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. И, возможно, не один из тех, кого мы называем сегодня молодым поколением, соприкасаясь с ДОСААФ, приобретал силы и уверенность в себе, что дало основание с надеждой смотреть в будущее. Это знаменательная дата не только для нашего коллектива, это и история развития автомобильного транспорта нашего округа, это юбилей для тысячи водителей округа, прошедших обучение в ДОСААФе.
28 января / «Агинская правда», Агинский р-н, Забайкальский край
Защитник
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Михаил Кечинов – единственный из оставшихся в живых защитников города на Неве, живущих в ЕАО. Раньше он любил охотиться, рыбачить и собирать грибы. В тайге, говорит Михаил Федорович, чувствовал себя как дома, вырос в ней. А сейчас с удовольствием читает книги и любит поговорить с интересным собеседником.
28 января / «Биробиджанская звезда», г. Биробиджан, ЕАО
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Главные новости


04:03
Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн, которые нельзя забыть
Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн, которые нельзя забыть
Сегодня многим трудно представить ужасы, которые творились в нацистских концлагерях. ТАСС собрал архивные фото, показывающие как работали «фабрики смерти»

04:02
Научные исследования лишатся трети финансирования
Научные исследования лишатся трети финансирования
Минобрнауки планирует сократить на 26,6 млрд руб. финансирование по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России». Это более чем 30% запланированного на 2017–2019 годы финансирования. Решение принимается в связи с необходимостью привести программу в соответствие с принятым законом о бюджете.

03:58
Мутят в школе
Мутят в школе
Сексология, гигиена и танцы: чем собираются разнообразить школьную программу Министр культуры Владимир Мединский 22 января предложил Минобрнауки рассмотреть возможность преподавания в школах курса истории российского кино. Глава ведомства признал введение подобных занятий «хорошим дополнением к литературе и истории». Идея министра встретила поддержку в Совете Федерации: член комитета по науке, образованию и культуре Лидия Антонова выступила за внедрение нового предмета в качестве факультатива. Вскоре последовало одобрение и от главы Минобрнауки: Ольга Васильева заявила, что поддерживает «все, что развивает человека». За последнее время чиновники, парламентарии и общественники выдвигали немало инициатив, касающихся дополнений к школьной программе. Большинство из них так или иначе затрагивают вопросы нравственного воспитания. «Лента.ру» выяснила, какими еще курсами и факультативами может пополниться школьное расписание и как относятся к этим предложениям в преподавательском сообществе.

03:57
Средняя пенсия в настоящее время составляет немногим более 13 тыс. рублей
Средняя пенсия в настоящее время составляет немногим более 13 тыс. рублей
Россияне считают приемлемой пенсию в 30 тыс. рублей Большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей. А ожидания почти трети сограждан не простираются далее 15–20 тыс. То есть фактически на уровне средних выплат людям, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Столь скромные запросы кажутся удивительными, однако эксперты поясняют, что ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера пенсии. Кроме того, большинство людей считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов утраченного заработка.


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