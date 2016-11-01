Новости АРС-ПРЕСС ПОЗДРАВЛЯЕМ! Поздравляем с днем рождения наших коллег, родившихся в первой декаде января Поздравляем с днем рождения наших коллег, родившихся в первой декаде января В нашем полку прибыло! Один из соучредителей АРС-ПРЕСС, экс-главный редактор газеты «Вятский край» Василий Смирнов в канун Нового года вернулся в действующее журналистское сообщество. На этот раз в качестве директора-главного редактора областной газеты «Кировская правда». НАШ НОВЫЙ ГОД – ОН РАЗНЫЙ САМЫЙ… И не только по географии. Хоть в 40-градусные якутские морозы поднять бокал ледяного шампанского – это не то же самое, что в наших же российских субтропиках. Но новый 2017-й все равно придет ровно в полночь 31 декабря, в каких бы широтах мы его не встречали. Закончились последние, самые суматошные дни, предшествовавшие приходу Нового года. Понятно, за праздничным столом не принято вспоминать только то, что было, главное – что есть. И не только по географии. Хоть в 40-градусные якутские морозы поднять бокал ледяного шампанского – это не то же самое, что в наших же российских субтропиках. Но новый 2017-й все равно придет ровно в полночь 31 декабря, в каких бы широтах мы его не встречали. Закончились последние, самые суматошные дни, предшествовавшие приходу Нового года. Понятно, за праздничным столом не принято вспоминать только то, что было, главное – что есть. НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Межрегиональное агентство подписки (МАП)

У подписки в России есть перспективы! Желаю региональным издателям и их новым подписчикам в наступающем году найти друг друга и уже никогда не расставаться. Подписка основана на взаимной лояльности. Надеюсь, что в 2017 году региональные издатели останутся верны себе и партнерам, не раз оправдывавшим их ожидания.

Желаю региональным издателям и их новым подписчикам в наступающем году найти друг друга и уже никогда не расставаться. Подписка основана на взаимной лояльности. Надеюсь, что в 2017 году региональные издатели останутся верны себе и партнерам, не раз оправдывавшим их ожидания. Пресс-тур в Республику Беларусь 13-17.11.2016 Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь

13-17.11.2016:



В.А. Якупова, газета «Казанские ведомости», г. Казань, Республика Татарстан Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь13-17.11.2016: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «Почта России»

Выживет ли пресса без господдержки? Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов. Печатную прессу добивает экономический кризис. Как переломить ситуацию в издательском бизнесе? Что делать в сложившихся обстоятельствах? Об этом «АН» в рамках постоянной рубрики «Дискуссии о будущем медиа» говорили с Инессой ГАЛАКТИОНОВОЙ, заместителем генерального директора ФГУП «Почта России» по почтовому бизнесу. Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов. Печатную прессу добивает экономический кризис. Как переломить ситуацию в издательском бизнесе? Что делать в сложившихся обстоятельствах? Об этом «АН» в рамках постоянной рубрики «Дискуссии о будущем медиа» говорили с Инессой ГАЛАКТИОНОВОЙ, заместителем генерального директора ФГУП «Почта России» по почтовому бизнесу. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 29 декабря - день рождения Александра Алексеевича ЛОМТЕВА, директора ИД «Саров» (г. Саров, Нижегородская область), члена АРС-ПРЕСС

29 декабря - день рождения, директора ИД «Саров» (г. Саров, Нижегородская область), члена АРС-ПРЕСС Удача любит сильных

Коллективное предновогоднее интервью Не стоит разделять события журналистские и жизненные. Кто-то из коллег книгу написал и мы радуемся вместе с авторами. Кто-то получил высокую награду, и мы оповещаем об этом радостном событии всю журналистскую Россию, а у кого-то родился внук, и это не только личная радость. Ликуем и поздравляем все. Радуемся, когда в наше кризисное время газета устояла, и читатель ее не потерял. Печально, когда в силу обстоятельств, печатная версия переходит в интернет. Но ведь, убеждаем мы себя вместе с вами – это временно, все вернется на круги своя.