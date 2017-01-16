Новости АРС-ПРЕСС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 17 января – день рождения Александра Геннадьевича БЕЛОКУРОВА, главного редактора газеты «Седьмой день», г. Новокузнецк, Кемеровская область, члена АРС-ПРЕСС. 17 января – день рождения, главного редактора газеты «Седьмой день», г. Новокузнецк, Кемеровская область, члена АРС-ПРЕСС. ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ!

«Вечернему Северодвинску» 20 лет 20 лет - дата круглая, но не сказать, что уж очень большая. В стране есть несколько газет, чей возраст перевалил за 100 лет. И десятки ровесников века – тех, кому в 2017 году исполнится 100 лет. «Вечерний Северодвинск», по сравнению с ними, можно сказать, юноша. Но за два десятилетия газета сумела стать центром притяжения для северодвинцев, об этом свидетельствуют многочисленные поздравления в адрес юбиляра.

АРС-ПРЕСС присоединяется к поздравлениям и желает коллегам стабильности, успешности и, конечно же, творческих успехов! 20 лет - дата круглая, но не сказать, что уж очень большая. В стране есть несколько газет, чей возраст перевалил за 100 лет. И десятки ровесников века – тех, кому в 2017 году исполнится 100 лет. «Вечерний Северодвинск», по сравнению с ними, можно сказать, юноша. Но за два десятилетия газета сумела стать центром притяжения для северодвинцев, об этом свидетельствуют многочисленные поздравления в адрес юбиляра.АРС-ПРЕСС присоединяется к поздравлениям и желает коллегам стабильности, успешности и, конечно же, творческих успехов! "Кировская правда" открыла рубрику, посвящённую 100-летию газеты Сегодня, 13 января, вышел в свет первый номер газеты "Кировская правда" в 2017 году. В этом году газета празднует 100-летний юбилей. В связи с этим коллектив издания открыл новую рубрику. Главный редактор Василий Васильевич Смирнов обратился к читателям с просьбой вспомнить о каких-либо жизненных историях, связанных с "Кировской правдой".

Сегодня, 13 января, вышел в свет первый номер газеты "Кировская правда" в 2017 году. В этом году газета празднует 100-летний юбилей. В связи с этим коллектив издания открыл новую рубрику. Главный редактор Василий Васильевич Смирнов обратился к читателям с просьбой вспомнить о каких-либо жизненных историях, связанных с "Кировской правдой". «Зеленодольская правда» отмечена Дипломом во Всероссийском конкурсе «Золотой гонг»-2016 У коллектива старейшей газеты Республики Татарстан «Зеленодольская правда» есть повод для гордости – во Всероссийском конкурсе журналистов «Золотой Гонг»-2016 издание награждено Дипломом второй степени в номинации «Акция года» за проект «С тебя начинается Родина».







У коллектива старейшей газеты Республики Татарстан «Зеленодольская правда» есть повод для гордости – во Всероссийском конкурсе журналистов «Золотой Гонг»-2016 издание награждено Дипломом второй степени в номинации «Акция года» за проект «С тебя начинается Родина». День Российской печати

Число «13» - счастливое Именно 13 января традиционно отмечается в нашей стране как День российской печати. Не имеет значения, работаешь ли ты в большом столичном издании или в маленькой сельской газете. Праздник – общий. Именно 13 января традиционно отмечается в нашей стране как День российской печати. Не имеет значения, работаешь ли ты в большом столичном издании или в маленькой сельской газете. Праздник – общий. МНЕНИЕ

Предпраздничное Последние лет десять коллеги интересуются: когда умрут газеты? Я отвечал: классические СМИ исчезнут только тогда, когда к власти в стране придут люди, не заинтересованные в сохранении России как единого государства. Последние лет десять коллеги интересуются: когда умрут газеты? Я отвечал: классические СМИ исчезнут только тогда, когда к власти в стране придут люди, не заинтересованные в сохранении России как единого государства. ПРАВДА сильнее обстоятельств В этом году «Нижегородской правде» исполняется 100 лет: в июне мы вместе с друзьями газеты отметим юбилей. Вспомним прошлое, поговорим о дне сегодняшнем и, конечно, о будущем. В этом году «Нижегородской правде» исполняется 100 лет: в июне мы вместе с друзьями газеты отметим юбилей. Вспомним прошлое, поговорим о дне сегодняшнем и, конечно, о будущем. «Ставропольская правда» с оптимизмом встречает год своего столетия – 2017 Десять лет назад, в канун 90-летия «Ставрополки», издана книга об истории и людях газеты под названием «Мы будем жить долго». С тех пор в газетной отрасли произошло много неприятного. Рухнул рынок продаж и рекламы, перестала выполнять обязательства по доставке прессы почта, а государство вместо былой безусловной поддержки подкрепляет финансами разве что пиар и пропаганду, в результате чего многие старейшие издания нашего сегмента, как, например, «Челябинский рабочий», прекратили выход, а другие, как «Московская правда», перешли в Интернет.

Десять лет назад, в канун 90-летия «Ставрополки», издана книга об истории и людях газеты под названием «Мы будем жить долго». С тех пор в газетной отрасли произошло много неприятного. Рухнул рынок продаж и рекламы, перестала выполнять обязательства по доставке прессы почта, а государство вместо былой безусловной поддержки подкрепляет финансами разве что пиар и пропаганду, в результате чего многие старейшие издания нашего сегмента, как, например, «Челябинский рабочий», прекратили выход, а другие, как «Московская правда», перешли в Интернет.

По страницам региональных газет Журналист с большой буквы Совсем недавно Тасим Хамидович отметил свой 80-летний юбилей. Его заслуги в печати были оценены почетным знаком Госсовета–Хасэ Адыгеи «Закон. Долг. Честь». Отвечая на вопрос, в чем, на его взгляд, заключается человеческое счастье, он, немного подумав, уверенно ответил: «Когда востребованы таланты и способности человека, в нем нуждаются, ждут от него помощи, совета, значит, можно сказать, что он прожил жизнь не зря!». Именно так живет замечательный человек, Журналист с большой буквы Тасим Хамидович Тхайшаов. Совсем недавно Тасим Хамидович отметил свой 80-летний юбилей. Его заслуги в печати были оценены почетным знаком Госсовета–Хасэ Адыгеи «Закон. Долг. Честь». Отвечая на вопрос, в чем, на его взгляд, заключается человеческое счастье, он, немного подумав, уверенно ответил: «Когда востребованы таланты и способности человека, в нем нуждаются, ждут от него помощи, совета, значит, можно сказать, что он прожил жизнь не зря!». Именно так живет замечательный человек, Журналист с большой буквы Тасим Хамидович Тхайшаов. Анатолий Артамонов готов дать пресс-конференцию для учащихся Центра молодёжной журналистики, открывшегося в Обнинске Центр молодёжной журналистики г. Обнинска, который возглавляет корреспондент областной газеты «Весть» и телерадиокомпании «Обнинск ТВ» Екатерина Замахина, уже поддерживают несколько депутатов Законодательного Собрания Калужской области и Обнинского городского Собрания, руководство городской администрации и Обнинского молодежного центра, а также представители журналистского сообщества - руководители и сотрудники ряда областных и городских СМИ. Центр молодёжной журналистики г. Обнинска, который возглавляет корреспондент областной газеты «Весть» и телерадиокомпании «Обнинск ТВ» Екатерина Замахина, уже поддерживают несколько депутатов Законодательного Собрания Калужской области и Обнинского городского Собрания, руководство городской администрации и Обнинского молодежного центра, а также представители журналистского сообщества - руководители и сотрудники ряда областных и городских СМИ. Жизнь — это не социальная сеть 2016 год на Ямале был объявлен Годом молодёжных инициатив. Губернатор Дмитрий Кобылкин уверен: реализация этих инициатив позволила оторвать значительную часть молодёжи от социальных сетей и вовлечь в реальную жизнь. 2016 год на Ямале был объявлен Годом молодёжных инициатив. Губернатор Дмитрий Кобылкин уверен: реализация этих инициатив позволила оторвать значительную часть молодёжи от социальных сетей и вовлечь в реальную жизнь. Привычка читать Об итогах подписной кампании на первое полугодие нынешнего года, успехах и проблемах газет на пути к читателю на пресс-конференции в краевой администрации рассказали журналистам руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода и директор Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» Елена Бабак. Веря в мудрость живых К 74-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. В редакцию газеты «Коммуна» пришло письмо от 95-летней жительницы Белгорода, ветерана Великой Отечественной войны М.Д. Колтаковой (Шамаевой). Мария Денисовна принимала участие в освобождении Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. «Война со мной в походе по ночам по сей день», – пишет Мария Денисовна. Организаторы проекта по устройству сирот в семьи ищут фотографов в Забайкалье Для реализации социального регионального проекта по поиску для детей-сирот приемных родителей «Я хочу домой» нужны фотографы. Об этом сообщается на странице соцпроекта «Улыбка ангела» социальной сети «ВКонтакте», организаторами которого выступают ведущая Оксана Цыпалова и председатель регионального отделения Союза добровольцев России Кристина Рахманова. Для реализации социального регионального проекта по поиску для детей-сирот приемных родителей «Я хочу домой» нужны фотографы. Об этом сообщается на странице соцпроекта «Улыбка ангела» социальной сети «ВКонтакте», организаторами которого выступают ведущая Оксана Цыпалова и председатель регионального отделения Союза добровольцев России Кристина Рахманова. О темных уголках души чиновника Вольный разговор на отвлеченную тему в День печати. Будучи уже двадцать лет в журналистике я научился интуитивно определять интеллект человека по многим приметам: взгляду, мимике, жестикуляции, манере общения, тембру голоса, повадкам и привычкам (можете смеяться).









Вольный разговор на отвлеченную тему в День печати. Будучи уже двадцать лет в журналистике я научился интуитивно определять интеллект человека по многим приметам: взгляду, мимике, жестикуляции, манере общения, тембру голоса, повадкам и привычкам (можете смеяться). Крупнейшие отечественные СМИ признаны оборонными предприятиями В условиях развязанной Западом гибридной, в том числе информационной, войны Россия консолидирует свои оборонные «активы». Теперь таковыми признаны не только предприятия военного назначения, но и некоторые средства массовой информации. В утвержденный правительством РФ список вошли МИА «Россия сегодня», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр «Останкино», «Агентстве ИТАР-ТАСС» и оператор связи «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Документ за подписью Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правовой информации. В условиях развязанной Западом гибридной, в том числе информационной, войны Россия консолидирует свои оборонные «активы». Теперь таковыми признаны не только предприятия военного назначения, но и некоторые средства массовой информации. В утвержденный правительством РФ список вошли МИА «Россия сегодня», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр «Останкино», «Агентстве ИТАР-ТАСС» и оператор связи «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Документ за подписью Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правовой информации. «В школу не пойду, там смеются» Две сестренки – Ульяна и Анюта не знали родительской ласки, может потому и держались друг за друга, несмотря на разницу в возрасте. 15-летняя Аня всегда была готова защищать 11-летнюю сестренку. Да и самой ей приходилось несладко. В то время как другие матери сдували пылинки со своих чад, они были предоставлены сами себе.