Новости АРС-ПРЕСС НАШ НОВЫЙ ГОД – ОН РАЗНЫЙ САМЫЙ… И не только по географии. Хоть в 40-градусные якутские морозы поднять бокал ледяного шампанского – это не то же самое, что в наших же российских субтропиках. Но новый 2017-й все равно придет ровно в полночь 31 декабря, в каких бы широтах мы его не встречали. Закончились последние, самые суматошные дни, предшествовавшие приходу Нового года. Понятно, за праздничным столом не принято вспоминать только то, что было, главное – что есть. И не только по географии. Хоть в 40-градусные якутские морозы поднять бокал ледяного шампанского – это не то же самое, что в наших же российских субтропиках. Но новый 2017-й все равно придет ровно в полночь 31 декабря, в каких бы широтах мы его не встречали. Закончились последние, самые суматошные дни, предшествовавшие приходу Нового года. Понятно, за праздничным столом не принято вспоминать только то, что было, главное – что есть. НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Межрегиональное агентство подписки (МАП)

У подписки в России есть перспективы! Желаю региональным издателям и их новым подписчикам в наступающем году найти друг друга и уже никогда не расставаться. Подписка основана на взаимной лояльности. Надеюсь, что в 2017 году региональные издатели останутся верны себе и партнерам, не раз оправдывавшим их ожидания.

Желаю региональным издателям и их новым подписчикам в наступающем году найти друг друга и уже никогда не расставаться. Подписка основана на взаимной лояльности. Надеюсь, что в 2017 году региональные издатели останутся верны себе и партнерам, не раз оправдывавшим их ожидания. Пресс-тур в Республику Беларусь 13-17.11.2016 Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь

13-17.11.2016:



В.А. Якупова, газета «Казанские ведомости», г. Казань, Республика Татарстан Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь13-17.11.2016: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «Почта России»

Выживет ли пресса без господдержки? Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов. Печатную прессу добивает экономический кризис. Как переломить ситуацию в издательском бизнесе? Что делать в сложившихся обстоятельствах? Об этом «АН» в рамках постоянной рубрики «Дискуссии о будущем медиа» говорили с Инессой ГАЛАКТИОНОВОЙ, заместителем генерального директора ФГУП «Почта России» по почтовому бизнесу. Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов. Печатную прессу добивает экономический кризис. Как переломить ситуацию в издательском бизнесе? Что делать в сложившихся обстоятельствах? Об этом «АН» в рамках постоянной рубрики «Дискуссии о будущем медиа» говорили с Инессой ГАЛАКТИОНОВОЙ, заместителем генерального директора ФГУП «Почта России» по почтовому бизнесу. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 29 декабря - день рождения Александра Алексеевича ЛОМТЕВА, директора ИД «Саров» (г. Саров, Нижегородская область), члена АРС-ПРЕСС

29 декабря - день рождения, директора ИД «Саров» (г. Саров, Нижегородская область), члена АРС-ПРЕСС Удача любит сильных

Коллективное предновогоднее интервью Не стоит разделять события журналистские и жизненные. Кто-то из коллег книгу написал и мы радуемся вместе с авторами. Кто-то получил высокую награду, и мы оповещаем об этом радостном событии всю журналистскую Россию, а у кого-то родился внук, и это не только личная радость. Ликуем и поздравляем все. Радуемся, когда в наше кризисное время газета устояла, и читатель ее не потерял. Печально, когда в силу обстоятельств, печатная версия переходит в интернет. Но ведь, убеждаем мы себя вместе с вами – это временно, все вернется на круги своя. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 28 декабря – день рождения 28 декабря – день рождения Казбека Султановича ВАХАЕВА , обозревателя ИА «Грозный Информ» (г. Грозный, Чеченская Республика)











ПОЗДРАВЛЯЕМ! 28 декабря – день рождения 28 декабря – день рождения Ольги Григорьевны ЛОБЫЗОВОЙ , главного редактора журнала «Северяне» (г. Салехард, Ямало-Ненецкий АО), члена АРС-ПРЕСС









По страницам региональных газет В новый год пусть всем повезёт! Новый год – самый желанный, самый волшебный праздник, который приносит нам ожидание чуда. Мы все надеемся, что в новом году всё будет гораздо лучше, чем в старом. А ещё всем хочется встретить Новый год необычно и чтобы он надолго запомнился, конечно же, с хорошей стороны. Поэтому, следуя народной примете - как встретишь Новый год, так и проведёшь, - люди стремятся продумать заранее, с кем встретить этот праздник, где и как. Придумывают сценарии, планируют оригинальные путешествия, невероятное времяпрепровождение. И некоторым это удаётся… Но иногда жизнь перепутывает все планы и переворачивает запланированное с ног на голову. Вот тут-то и начинается самое интересное! Расскажу о нескольких случаях, услышанных в разное время от разных людей, когда Новый год получился действительно САМЫЙ-САМЫЙ. Новый год – самый желанный, самый волшебный праздник, который приносит нам ожидание чуда. Мы все надеемся, что в новом году всё будет гораздо лучше, чем в старом. А ещё всем хочется встретить Новый год необычно и чтобы он надолго запомнился, конечно же, с хорошей стороны. Поэтому, следуя народной примете - как встретишь Новый год, так и проведёшь, - люди стремятся продумать заранее, с кем встретить этот праздник, где и как. Придумывают сценарии, планируют оригинальные путешествия, невероятное времяпрепровождение. И некоторым это удаётся… Но иногда жизнь перепутывает все планы и переворачивает запланированное с ног на голову. Вот тут-то и начинается самое интересное! Расскажу о нескольких случаях, услышанных в разное время от разных людей, когда Новый год получился действительно САМЫЙ-САМЫЙ. Дедушка Мороз, ты подарок мне принес? Если вы решили взять на себя миссию Деда Мороза и выполнить желание ребенка, начертанное им в письме – будьте готовы к тому, что некоторых слов не поймете вовсе. Не потому что детский почерк неразборчивый. Просто названия многих желанных игрушек носят иностранные и труднопроизносимые названия. Возможно, в качестве ликбеза подспорьем станет наш толковый словарь… Если вы решили взять на себя миссию Деда Мороза и выполнить желание ребенка, начертанное им в письме – будьте готовы к тому, что некоторых слов не поймете вовсе. Не потому что детский почерк неразборчивый. Просто названия многих желанных игрушек носят иностранные и труднопроизносимые названия. Возможно, в качестве ликбеза подспорьем станет наш толковый словарь… От «кокококо» до «кукуруку» Разноликий Новый год. Нам, россиянам, трудно представить, что крик статного пернатого красавца – петуха – так «многолик». Вопрос о том, как кричит петух, нам кажется несерьёзным. Конечно же, «кукареку». Но, оказывается, не совсем так слышат надрывистое пение главного символа Нового года люди, говорящие на других языках. В этом меня убедили иностранные студенты Воронежского государственного университета, которые живут в России уже не один год. Также ребята рассказали об особенностях встречи самого сказочного и доброго праздника у них на родине. Открытки из прекрасного далёка На новогодних открытках мы пишем добрые пожелания родным и близким. И если послания идут от чистого сердца, то они обязательно сбываются. Сами по себе почтовые карточки красивы и интересны. Они сохраняют дух эпохи, это своеобразные летописцы истории. Давайте совершим небольшое путешествие во времени. На новогодних открытках мы пишем добрые пожелания родным и близким. И если послания идут от чистого сердца, то они обязательно сбываются. Сами по себе почтовые карточки красивы и интересны. Они сохраняют дух эпохи, это своеобразные летописцы истории. Давайте совершим небольшое путешествие во времени. Победители конкурса «КВ» посетят загородную резиденцию Кыш Бабая Напомним: в этом году подписчики соревновались в лучшем продолжении фразы «Если бы я был Кыш Бабаем…» Больше всего нашему жюри понравилась история 12-летнего мальчика Максима Назмутдинова, поделившегося своей сокровенной мечтой: чтобы все мамы на свете работали хотя бы на несколько часов меньше, а свое свободное время больше проводили с детьми. Кто знает, может, наш победитель через несколько лет станет законодателем или президентом и издаст такой закон? Вот мамы-то обрадуются! Напомним: в этом году подписчики соревновались в лучшем продолжении фразы «Если бы я был Кыш Бабаем…» Больше всего нашему жюри понравилась история 12-летнего мальчика Максима Назмутдинова, поделившегося своей сокровенной мечтой: чтобы все мамы на свете работали хотя бы на несколько часов меньше, а свое свободное время больше проводили с детьми. Кто знает, может, наш победитель через несколько лет станет законодателем или президентом и издаст такой закон? Вот мамы-то обрадуются! В жизни всегда есть место чуду | Новогодние истории Героям этих историй повезло. Пусть удача придет и к вам. Не смейте разочаровываться в чудесах! Терять надежду на счастливые случайности! Мир полон сюрпризов – «ТЖ» абсолютно в этом уверена. А уж тем более накануне Нового года. Вы еще сомневаетесь? Тогда для вас – наша подборка удивительных совпадений и приятных неожиданностей, взятая из самой жизни. Героям этих историй повезло. Пусть удача придет и к вам. Не смейте разочаровываться в чудесах! Терять надежду на счастливые случайности! Мир полон сюрпризов – «ТЖ» абсолютно в этом уверена. А уж тем более накануне Нового года. Вы еще сомневаетесь? Тогда для вас – наша подборка удивительных совпадений и приятных неожиданностей, взятая из самой жизни. Поднимем бокалы и сдвинем их разом… С НАСТУПАЮЩИМ! Хвала виноградарям и виноделам Кубани! Летом этого года в крупнейших городах России и в Минске с большим успехом прошел экогастрономический фестиваль «О, да! Еда», а финал этого праздника гурманов еды и пития состоялся на кубанской земле, в винной столице Краснодарского края Абрау-Дюрсо. Этому событию собкор «ВК» Евгений Рожанский посвятил свою «Оду еде и вину». Планы на каникулы. Рекомендации «ОГ» Главная рекомендация – не хвататься за всё сразу и составить свой праздничный культурный план. Полторы недели новогодних каникул – прекрасная возможность сделать то, что вы не успели за год. Если вы не собираетесь в тёплые края и ремонт уже сделан, прогулки на природу совершены, есть время что-нибудь почитать, послушать или посмотреть. Наверняка у вас есть уже свой «короткий список» книжных, музыкальных или киношных «хотелок». А может быть, пригодятся и наши советы. Главная рекомендация – не хвататься за всё сразу и составить свой праздничный культурный план. Полторы недели новогодних каникул – прекрасная возможность сделать то, что вы не успели за год. Если вы не собираетесь в тёплые края и ремонт уже сделан, прогулки на природу совершены, есть время что-нибудь почитать, послушать или посмотреть. Наверняка у вас есть уже свой «короткий список» книжных, музыкальных или киношных «хотелок». А может быть, пригодятся и наши советы. Снегурочкино счастье Под Новый год, говорят, бывают всякие чудеса. И точно, у меня – случилось: нежданно-негаданно превратилась в Снегурочку! Да ещё и с непростым Дедом Морозом. Нет, он конечно, волшебник – с этим порядок. Но под шубой – погоны.







Под Новый год, говорят, бывают всякие чудеса. И точно, у меня – случилось: нежданно-негаданно превратилась в Снегурочку! Да ещё и с непростым Дедом Морозом. Нет, он конечно, волшебник – с этим порядок. Но под шубой – погоны.