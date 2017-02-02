Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года
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02.02.2017, 00:20
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Новости АРС-ПРЕСС
02 февраля – день рождения Ларисы Николаевны ВОХМИНОЙ, директора - главного редактора АНО «Редакция «Тюменская правда», г. Тюмень, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена Правления АРС-ПРЕСС
01 февраля
02 февраля – день рождения Сергея Николаевича БОЛЬШАКОВА, директора - главного редактора газеты «Сергиевские ведомости», г. Сергиев Посад, Московская область
01 февраля
Иркутская область богата на героев. И на негероев тоже. Очень важно не путать тех и других. Получается не всегда.
01 февраля
Судья Кировского районного суда Красноярска Светлана Белова отказала председателю совета директоров "Новосибирскавтодора" Дмитрию Пингасову в удовлетворении иска к красноярским журналистам.
01 февраля
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «Почта России»
Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года
С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года. Оформить подписку на 2-ое полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.
01 февраля
В минувшие выходные Иркутск посетил советник по связям с прессой Посольства Израиля в России Алекс Кагальский. До этого момента представители посольства общались с местной еврейской общиной только по телефону и переписке. Теперь дипломаты готовы налаживать более тесное сотрудничество как с евреями, живущими в Иркутске, так и с другими горожанами.
31 января
Представляем вашему вниманию список мероприятий, реализованных НП «Альянс руководителей региональных СМИ России» (АРС-ПРЕСС) в IV квартале 2016 года
31 января
На торжественном приеме в честь Дня российской прессы наградили победителей областного конкурса журналистов «Ответственность. Позиция. Признание-2016». На него поступило больше 1,8 тысячи работ от 82 представителей СМИ, а в итоге лучшие из лучших получили заслуженные призы за победу в 32 номинациях.
31 января
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По страницам региональных газет
В феврале Еврейская автономная область отметит 95 годовщину Волочаевского сражения. 12 февраля отмечается День памяти павших в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. На состоявшемся заседании Оргкомитета по организации памятных мероприятий, посвященных 95 — летию Волочаевского сражения, обсуждены предложения органов власти.
01 февраля / «Биробиджанская звезда», г. Биробиджан, Еврейская АО
Власти Сочи продолжают работу по привлечению на курорт иностранных туристов. Одним из главных условий увеличения турпотока из-за рубежа является прямое авиасообщение. 5 февраля Международный аэропорт Сочи примет первый чартерный рейс из столицы Германии.
Редакция городской газеты раздает билеты в театр. На прошлой неделе на страницах нашей газеты мы провели экспресс-конкурс: читателям предлагалось найти в одной из статьей изображение домика и сообщить нам название этого материала. Адресат, чей ответ оказывался семнадцатым по счету, становился обладателем билетов в Курганский драматический театр.
01 февраля / «Курган и курганцы», г. Курган, Курганская область
Липецкая область присоединилась ко Всероссийской акции «Письмо Победы», сообщили в региональном управлении внутренней политики.
01 февраля / «Липецкая газета», г. Липецк, Липецкая область
В Саранске существует несколько групп, которые оказывают помощь бездомным животным. Самая многочисленная группа – «Волонтерская помощь бездомным животным Саранска», в неё входят около 13,5 тысяч участников. Группа действует с мая 2012 года, за это время добровольцы спасли от смерти и помогли найти дом тысячам кошек и собак.
01 февраля / «Известия Мордовии», г. Саранск, Республика Мордовия
Минздрав знает, как снизить нагрузку на педиатров. А вот что думает об этом мать двоих детей и по совместительству обозреватель «НВ» Анна МЕЛЬНИКОВА.
Мороженое прочно закрепилось в последние годы в списке российских продуктов питания, отправляемых на экспорт в различные страны. При всех проблемах в производстве сырья, импорт сладкой продукции показал в прошлом году уверенный рост: за 9 месяцев российские производители увеличили его на 33%. В число российских экспортеров входят и приморские производители, которые в последнее время активно осваивают рынки соседних стран, в первую очередь Китая, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
01 февраля / «Золотой Рог», г. Владивосток, Приморский край
Съемки фильма «Карусель на базарной площади» стали событием для Кирова и Слободского 1980-х. Премьера картины состоялась в январе 1987 года, а работа над вятскими эпизодами фильма шла в марте-апреле 1986-го. Хорошую копию в интернете сейчас найти сложно. А когда-то кировчане и слобожане реально выстраивались в очереди, чтобы купить билет на премьеру.
01 февраля / «Кировская правда», г. Киров, Кировская область
Повесить с папой кормушки для птиц, а потом вместе от души поваляться в пуховом нетронутом сугробе. Всей семьёй поесть папиных пирогов и блинов. Для 11-летнего Матвея и его 17-летнего брата Артёма их папа всегда был самым лучшим. А недавно глава семьи Лысовых Михаил по итогам Всероссийского конкурса стал «Папой года-2016».
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