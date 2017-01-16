Арс-Пресс

АЛИПОВА Светлана Анатольевна

БАЛАКИРЕВА Наталья Юрьевна

БЕЛОУСОВ Вячеслав Васильевич

ВАСИЛЬЕВА Наталья Васильевна

БАШКИРОВА Мария Анатольевна

ВОХМИНА Лариса Николаевна

ГЕРАСИМОВ Алексей Ильич

ГОЛЬДБЕРГ Рафаэль Соломонович

ДУБИНСКАЯ Софья Борисовна

ЕФРЕМОВ Дмитрий Александрович

ЕФРЕМОВ Игорь Олегович

ЗВЕРЕВА Стелла Борисовна

ИГНАТОВ Петр Иванович

ИГНАТОВА Наталья Николаевна

ИШМУХАМЕТОВА Галина Газимовна

КАПИТАНСКАЯ Галина Валерьевна

КАЧИН Валерий Александрович

КАШТАНОВ Олег Александрович

КУЗОВА Ирина Юрьевна

ЛАТЫШЕВ Александр Николаевич

ЛЕЗВИНА Валентина Александровна

ЛОБЫЗОВА Ольга Григорьевна

ЛОМТЕВ Александр Алексеевич

МИХАЛЬЧЕНКОВА Наталья Ивановна

НЕЧАЕВ Алексей Николаевич

ОДИНАЕВА Гулчехра Хабибулаевна

ПАВЛОВСКИЙ Владимир Евгеньевич

ПИРОГОВА Людмила Ивановна

ПОЛЯНИН Дмитрий Павлович

РАСТОРГУЕВ Юрий Александрович

РЕШЕТЕНЬ Виктор Владимирович

РУДЕНКО Виктор Григорьевич

СКОРБЕНКО Александр Николаевич

СТАРИКОВА Оксана Анатольевна

СУЛТАНОВА Зульфия Набиевна

ТОДОРЕНКО Ирина Владимировна

ФЕДОСЕЕВА Галина Филипповна

ХАЮТ Леонид Александрович

ЧУДИНА Ольга Николаевна

ШРЕЙТЕР Наталья Владимировна

ЮДИНА Елена Геннадиевна

ЮЖАНСКАЯ Вера Николаевна

ЯКУПОВА Венера Абдулловна
16.01.2017, 20:17

Новости АРС-ПРЕСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
17 января – день рождения Александра Геннадьевича БЕЛОКУРОВА, главного редактора газеты «Седьмой день», г. Новокузнецк, Кемеровская область, члена АРС-ПРЕСС.
16 января
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ!
«Вечернему Северодвинску» 20 лет
20 лет - дата круглая, но не сказать, что уж очень большая. В стране есть несколько газет, чей возраст перевалил за 100 лет. И десятки ровесников века – тех, кому в 2017 году исполнится 100 лет. «Вечерний Северодвинск», по сравнению с ними, можно сказать, юноша. Но за два десятилетия газета сумела стать центром притяжения для северодвинцев, об этом свидетельствуют многочисленные поздравления в адрес юбиляра.
АРС-ПРЕСС присоединяется к поздравлениям и желает коллегам стабильности, успешности и, конечно же, творческих успехов!
16 января
"Кировская правда" открыла рубрику, посвящённую 100-летию газеты
Сегодня, 13 января, вышел в свет первый номер газеты "Кировская правда" в 2017 году. В этом году газета празднует 100-летний юбилей. В связи с этим коллектив издания открыл новую рубрику. Главный редактор Василий Васильевич Смирнов обратился к читателям с просьбой вспомнить о каких-либо жизненных историях, связанных с "Кировской правдой".
16 января
«Зеленодольская правда» отмечена Дипломом во Всероссийском конкурсе «Золотой гонг»-2016
У коллектива старейшей газеты Республики Татарстан «Зеленодольская правда» есть повод для гордости – во Всероссийском конкурсе журналистов «Золотой Гонг»-2016 издание награждено Дипломом второй степени в номинации «Акция года» за проект «С тебя начинается Родина».



16 января
День Российской печати
Число «13» - счастливое
Именно 13 января традиционно отмечается в нашей стране как День российской печати. Не имеет значения, работаешь ли ты в большом столичном издании или в маленькой сельской газете. Праздник – общий.
12 января
МНЕНИЕ
Предпраздничное
Последние лет десять коллеги интересуются: когда умрут газеты? Я отвечал: классические СМИ исчезнут только тогда, когда к власти в стране придут люди, не заинтересованные в сохранении России как единого государства.
12 января
ПРАВДА сильнее обстоятельств
В этом году «Нижегородской правде» исполняется 100 лет: в июне мы вместе с друзьями газеты отметим юбилей. Вспомним прошлое, поговорим о дне сегодняшнем и, конечно, о будущем.
12 января
«Ставропольская правда» с оптимизмом встречает год своего столетия – 2017
Десять лет назад, в канун 90-летия «Ставрополки», издана книга об истории и людях газеты под названием «Мы будем жить долго». С тех пор в газетной отрасли произошло много неприятного. Рухнул рынок продаж и рекламы, перестала выполнять обязательства по доставке прессы почта, а государство вместо былой безусловной поддержки подкрепляет финансами разве что пиар и пропаганду, в результате чего многие старейшие издания нашего сегмента, как, например, «Челябинский рабочий», прекратили выход, а другие, как «Московская правда», перешли в Интернет.
12 января

По страницам региональных газет

Журналист с большой буквы
Совсем недавно Тасим Хамидович отметил свой 80-летний юбилей. Его заслуги в печати были оценены почетным знаком Госсовета–Хасэ Адыгеи «Закон. Долг. Честь». Отвечая на вопрос, в чем, на его взгляд, заключается человеческое счастье, он, немного подумав, уверенно ответил: «Когда востребованы таланты и способности человека, в нем нуждаются, ждут от него помощи, совета, значит, можно сказать, что он прожил жизнь не зря!». Именно так живет замечательный человек, Журналист с большой буквы Тасим Хамидович Тхайшаов.
16 января / «Майкопские новости», г. Майкоп, Республика Адыгея
Анатолий Артамонов готов дать пресс-конференцию для учащихся Центра молодёжной журналистики, открывшегося в Обнинске
Центр молодёжной журналистики г. Обнинска, который возглавляет корреспондент областной газеты «Весть» и телерадиокомпании «Обнинск ТВ» Екатерина Замахина, уже поддерживают несколько депутатов Законодательного Собрания Калужской области и Обнинского городского Собрания, руководство городской администрации и Обнинского молодежного центра, а также представители журналистского сообщества - руководители и сотрудники ряда областных и городских СМИ.
16 января / «Весть», г. Калуга, Калужская область
Жизнь — это не социальная сеть
2016 год на Ямале был объявлен Годом молодёжных инициатив. Губернатор Дмитрий Кобылкин уверен: реализация этих инициатив позволила оторвать значительную часть молодёжи от социальных сетей и вовлечь в реальную жизнь.
16 января / «Тюменские известия», г. Тюмень, Тюменская область
Привычка читать
Об итогах подписной кампании на первое полугодие нынешнего года, успехах и проблемах газет на пути к читателю на пресс-конференции в краевой администрации рассказали журналистам руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода и директор Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» Елена Бабак.
16 января / «Краснодарские известия», г. Краснодар. Краснодарский край
Веря в мудрость живых
К 74-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. В редакцию газеты «Коммуна» пришло письмо от 95-летней жительницы Белгорода, ветерана Великой Отечественной войны М.Д. Колтаковой (Шамаевой). Мария Денисовна принимала участие в освобождении Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. «Война со мной в походе по ночам по сей день», – пишет Мария Денисовна.
16 января / «Коммуна», г. Воронеж, Воронежская область
Организаторы проекта по устройству сирот в семьи ищут фотографов в Забайкалье
Для реализации социального регионального проекта по поиску для детей-сирот приемных родителей «Я хочу домой» нужны фотографы. Об этом сообщается на странице соцпроекта «Улыбка ангела» социальной сети «ВКонтакте», организаторами которого выступают ведущая Оксана Цыпалова и председатель регионального отделения Союза добровольцев России Кристина Рахманова.
16 января / «Забайкальский рабочий», г. Чита, Забайкальский край
О темных уголках души чиновника
Вольный разговор на отвлеченную тему в День печати. Будучи уже двадцать лет в журналистике я научился интуитивно определять интеллект человека по многим приметам: взгляду, мимике, жестикуляции, манере общения, тембру голоса, повадкам и привычкам (можете смеяться).




16 января / «Ингушетия», г. Назрань, Республика Ингушетия
Крупнейшие отечественные СМИ признаны оборонными предприятиями
В условиях развязанной Западом гибридной, в том числе информационной, войны Россия консолидирует свои оборонные «активы». Теперь таковыми признаны не только предприятия военного назначения, но и некоторые средства массовой информации. В утвержденный правительством РФ список вошли МИА «Россия сегодня», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр «Останкино», «Агентстве ИТАР-ТАСС» и оператор связи «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Документ за подписью Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правовой информации.
16 января / «Дагестанская правда», г. Махачкала, Республика Дагестан
«В школу не пойду, там смеются»
Две сестренки – Ульяна и Анюта не знали родительской ласки, может потому и держались друг за друга, несмотря на разницу в возрасте. 15-летняя Аня всегда была готова защищать 11-летнюю сестренку. Да и самой ей приходилось несладко. В то время как другие матери сдували пылинки со своих чад, они были предоставлены сами себе.
16 января / «Уфимские ведомости», г. Уфа, Республика Башкортостан
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Главные новости


18:18
Роскомнадзор изменит технологию блокировки сайтов
Роскомнадзор изменит технологию блокировки сайтов
Это позволит защитить законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном интернет-адресе с нарушителем. Роскомнадзор получит новые полномочия, позволяющие определять способ блокировки каждого сайта, попавшего в черные списки. Сейчас метод отключения определяет для себя каждый оператор связи. Изменение позволит защитить законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном интернет-адресе (IP) с нарушителем. Соответствующие изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовили в Минкомсвязи. «Известия»

18:18
Алексей Козырев: «Квалифицированная цифровая подпись подтверждает действие пользователя на портале госуслуг»
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации напоминает, что в инфраструктуре электронного правительства используются как простая, так и квалифицированная электронные подписи. При предоставлении государственных услуг в электронном виде необходимо обеспечить идентификацию и аутентификацию пользователя, а также подписание документа. Идентификация граждан осуществляется на основании данных, которые пользователи указывают на портале, аутентификация проходит через проверку пароля. Минкомсвязь России

18:11
Залежавшиеся законы: забыть нельзя рассматривать
Залежавшиеся законы: забыть нельзя рассматривать
В Госдуме решают, что делать с массой устаревших инициатив. Более двух тысяч законодательных инициатив, внесённых в Госдуму прошлых созывов, но так и не рассмотренных, мешают эффективной работе обновленного состава палаты. О том, что делать с огромной массой скопившихся за несколько лет документов, депутаты решат до конца января этого года. Думской Рабочей группе во главе с вице-спикером от КПРФ Иваном Мельниковым поручили в ближайшее время представить предложения по этому непростому вопросу. «Парламентская газета»

18:09
С Воробьевых гор - на Марс
С Воробьевых гор - на Марс
В МГУ решили открыть космический факультет. В МГУ в этом году появится новый космический факультет, где приоритетными предметами будут математика, биология, астрономия, химия. Первых магистрантов университет наберет уже к сентябрю этого года. Скорее всего, это будет 1-2 группы. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на Дне открытых дверей. «Российская газета»


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