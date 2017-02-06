Новости АРС-ПРЕСС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 06 февраля – день рождения Всеволода Леонидовича БОГДАНОВА, Председателя Союза журналистов России.

06 февраля – день рождения, Председателя Союза журналистов России. Журналистика умирает? Да здравствует журналистика!

Интервью Всеволода Богданова, Председателя Союза журналистов России специально для АРС-ПРЕСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 06 февраля – день рождения Натальи Ивановны МИХАЛЬЧЕНКОВОЙ, главного редактора газеты «Основа», г. Наро-Фоминск, Московская область, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена АРС-ПРЕСС

06 февраля – день рождения, главного редактора газеты «Основа», г. Наро-Фоминск, Московская область, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена АРС-ПРЕСС Она была в отпуске, когда меня приняли на работу. За день до её возвращения вся редакция уже жила в радостном нетерпении: «Наша НатальИванна на работу выходит!» За те несколько дней без неё я наслушалась о том, какая она – «наша НатальИванна». И по всему выходило, что человек замечательный.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 04 февраля – день рождения Натальи Николаевны ИВАНОВОЙ, главного редактора «Кисловодской газеты», г. Кисловодск, Ставропольский край 04 февраля – день рождения, главного редактора «Кисловодской газеты», г. Кисловодск, Ставропольский край МНЕНИЕ

Против забвения 25 декабря 2016 года над Черным морем в районе Сочи произошла катастрофа самолета Ту-154 Минобороны. Погибли 92 человека, включая почти весь ансамбль Александрова, несколько съемочных групп российских телеканалов, известного общественного деятеля Елизавету Глинку. Это была самая крупная по числу жертв авиакатастрофа года и одна из самых резонансных авиакатастроф в России в последние несколько лет.

25 декабря 2016 года над Черным морем в районе Сочи произошла катастрофа самолета Ту-154 Минобороны. Погибли 92 человека, включая почти весь ансамбль Александрова, несколько съемочных групп российских телеканалов, известного общественного деятеля Елизавету Глинку. Это была самая крупная по числу жертв авиакатастрофа года и одна из самых резонансных авиакатастроф в России в последние несколько лет. В "Областной газете" в третий раз вышла страница "Вместе" - совместный проект "ОГ", муниципальных газет и Свердловского творческого союза журналистов В "Областной газете" в третий раз вышла страница "Вместе" - совместный проект "ОГ", муниципальных газет и Свердловского творческого союза журналистов. Каждую неделю в "Областную газету" приезжает районный редактор и выпускает полосу о своей территории. Свежий выпуск подготовил коллектив "Камышловских известий" (г. Камышлов).

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 03 февраля – день рождения Елены Владимировны ПАВЛОВОЙ, главного редактора газеты «Амурская правда», г. Благовещенск, Амурская область



03 февраля – день рождения, главного редактора газеты «Амурская правда», г. Благовещенск, Амурская область НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Союз Журналистов России

Конгресс журналистов завершится Балом Четверть века – именно столько существует Благотворительный Бал, организуемый Союзом журналистов России. В этом году дата его проведения – 9 февраля. Как и где будет проходить юбилейный профессиональный праздник? На этот вопрос ответил Председатель Союза журналистов России Всеволод Леонидович Богданов

МНЕНИЕ

На чужой роток То, что насчет поездки губернатора Светланы Орловой в Париж в оппозиционных СМИ - и особенно в соцсетях и комментариях поднимется глумливый вой, я не сомневался ни секунды. Как же… Какое право имела губернатор области, не спросясь мнения пары десятков резонеров, взять да и поехать в Париж…

То, что насчет поездки губернатора Светланы Орловой в Париж в оппозиционных СМИ - и особенно в соцсетях и комментариях поднимется глумливый вой, я не сомневался ни секунды. Как же… Какое право имела губернатор области, не спросясь мнения пары десятков резонеров, взять да и поехать в Париж…

По страницам региональных газет В Сургуте стартовал конкурс буктрейлеров «Окружающий мир в книгах» С 1 февраля Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина в рамках Года экологии объявила о конкурсе буктрейлеров «Окружающий мир в книгах». Принять участие в нем может любой желающий старше 14 лет. Буктрейлер (англ. booktrailer) — небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге.

С 1 февраля Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина в рамках Года экологии объявила о конкурсе буктрейлеров «Окружающий мир в книгах». Принять участие в нем может любой желающий старше 14 лет. Буктрейлер (англ. booktrailer) — небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Клип, снятый в Челябинске на английском жестовом языке, за сутки набрал 100 000 просмотров Музыкант и продюсер Максим Фадеев поблагодарил челябинский клуб «Наше место» за работу и разместил снятый ими клип на своих интернет-ресурсах. Напомним, что в прошлом году в рамках проекта «Равный равному», организованного клубом молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место», состоялись съемки клипа на песню Максима Фадеева Breach The Line. Ребята сняли философский фильм-миниатюру — вдохновляющую историю о преодолении себя. Клип заканчивается тем, что главный герой этой истории, 12-летний Саша Юкаев, страдающий ДЦП, передает автору песни компас как особый символ веры.

Жизнь продолжается «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку...» Почти что взрослая жизнь...1981 год. Окончила техникум (с «красным» дипломом) в одном из уральских городов, дальше предстояло распределение по месту отработки в течение трех лет. В 20 лет кажется, что все еще впереди, что все еще успеется. Мы с моей подругой решили ехать в «отдаленные места Сибири и Дальнего Востока» - это оказался поселок в Кемеровской области, находящийся даже ближе к Горной Шории.

«Никогда ни о чем не жалейте вдогонку...» Почти что взрослая жизнь...1981 год. Окончила техникум (с «красным» дипломом) в одном из уральских городов, дальше предстояло распределение по месту отработки в течение трех лет. В 20 лет кажется, что все еще впереди, что все еще успеется. Мы с моей подругой решили ехать в «отдаленные места Сибири и Дальнего Востока» - это оказался поселок в Кемеровской области, находящийся даже ближе к Горной Шории. «КС» начинает большую кулинарную экспедицию по Ямалу Если вы влюблены в северные вкусности так же, как мы, и не мыслите застолья без арктических деликатесов – оленины, рыбы и дикоросов, нам по пути. Сегодня, здесь и сейчас, «Красный Север» объявляет о старте грандиозной переписи фирменных блюд малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа. Результатом станет энциклопедия под условным названием «Особенности национальной кухни Ямала», выпустить которую планируется к марту 2018 года.

Если вы влюблены в северные вкусности так же, как мы, и не мыслите застолья без арктических деликатесов – оленины, рыбы и дикоросов, нам по пути. Сегодня, здесь и сейчас, «Красный Север» объявляет о старте грандиозной переписи фирменных блюд малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа. Результатом станет энциклопедия под условным названием «Особенности национальной кухни Ямала», выпустить которую планируется к марту 2018 года. Мы вас ждем В общественной приемной «Липецкой газеты» в первой половине февраля 2017 года наших читателей готовы проконсультировать следующие специалисты:

В общественной приемной «Липецкой газеты» в первой половине февраля 2017 года наших читателей готовы проконсультировать следующие специалисты: Растим новое поколение читателей – Недавно к нам приезжали коллеги из другого региона, один из гостей увидел газету «Советская Чувашия» и стал ее листать. «Неужели до сих пор «советская»? – удивился он. – Какое же родное это слово!» А ведь так и есть, газета «Советская Чувашия» – действительно, для всех нас родная, потому что освещает жизнь республики во всех ее уголках, потому что рассказывает о замечательных людях, о том, что близко и дорого каждому. К ней обращаются за советом или чтобы поделиться наболевшим. Это газета на все времена. Не случайно «Советская Чувашия» на протяжении стольких лет сохраняет свое имя, это некий бренд, знак качества, благодаря ему в том числе газете удается сохранить свою читательскую аудиторию. И в этом мы схожи с коллективом газеты.

– Недавно к нам приезжали коллеги из другого региона, один из гостей увидел газету «Советская Чувашия» и стал ее листать. «Неужели до сих пор «советская»? – удивился он. – Какое же родное это слово!» А ведь так и есть, газета «Советская Чувашия» – действительно, для всех нас родная, потому что освещает жизнь республики во всех ее уголках, потому что рассказывает о замечательных людях, о том, что близко и дорого каждому. К ней обращаются за советом или чтобы поделиться наболевшим. Это газета на все времена. Не случайно «Советская Чувашия» на протяжении стольких лет сохраняет свое имя, это некий бренд, знак качества, благодаря ему в том числе газете удается сохранить свою читательскую аудиторию. И в этом мы схожи с коллективом газеты. В чем корень проблем? Профилактика разнообразных правонарушений со стороны подростков, безнадзорности, пропусков уроков, суицидов, рейды по «диким» пляжам, паркам и ночным клубам, проверка работы наркопостов в учебных заведениях, предотвращение дорожно-транспортного травматизма и преступных посягательств на жизнь и здоровье детей до 18 лет – всем этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Уфы.

Профилактика разнообразных правонарушений со стороны подростков, безнадзорности, пропусков уроков, суицидов, рейды по «диким» пляжам, паркам и ночным клубам, проверка работы наркопостов в учебных заведениях, предотвращение дорожно-транспортного травматизма и преступных посягательств на жизнь и здоровье детей до 18 лет – всем этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Уфы. В свете 17-го года: Иринарховские чтения поднимут тему патриотизма и предательства 10-11 февраля 2017 года в поселке Борисоглебский Ярославской области пройдут XVII Всероссийские Иринарховские чтения.

10-11 февраля 2017 года в поселке Борисоглебский Ярославской области пройдут XVII Всероссийские Иринарховские чтения. Воспитанные «Спартой» Уренский район… Край дремучих лесов, раскольников-староверов и уникальной духовной культуры. Сегодня он славен не только романами Андрея Мельникова-Печерского, Владимира Короленко, Алексея Писемского. По итогам 2016 года ему присвоен титул самого спортивного района! А уренский ФОК «Спарта» признан лучшим физкультурно-оздоровительным комплексом региона.

Уренский район… Край дремучих лесов, раскольников-староверов и уникальной духовной культуры. Сегодня он славен не только романами Андрея Мельникова-Печерского, Владимира Короленко, Алексея Писемского. По итогам 2016 года ему присвоен титул самого спортивного района! А уренский ФОК «Спарта» признан лучшим физкультурно-оздоровительным комплексом региона.