Арс-Пресс

АЛИПОВА Светлана Анатольевна

БАЛАКИРЕВА Наталья Юрьевна

БЕЛОУСОВ Вячеслав Васильевич

ВАСИЛЬЕВА Наталья Васильевна

БАШКИРОВА Мария Анатольевна

ВОХМИНА Лариса Николаевна

ГЕРАСИМОВ Алексей Ильич

ГОЛЬДБЕРГ Рафаэль Соломонович

ДУБИНСКАЯ Софья Борисовна

ЕФРЕМОВ Дмитрий Александрович

ЕФРЕМОВ Игорь Олегович

ЗВЕРЕВА Стелла Борисовна

ИГНАТОВ Петр Иванович

ИГНАТОВА Наталья Николаевна

ИШМУХАМЕТОВА Галина Газимовна

КАПИТАНСКАЯ Галина Валерьевна

КАЧИН Валерий Александрович

КАШТАНОВ Олег Александрович

КУЗОВА Ирина Юрьевна

ЛАТЫШЕВ Александр Николаевич

ЛЕЗВИНА Валентина Александровна

ЛОБЫЗОВА Ольга Григорьевна

ЛОМТЕВ Александр Алексеевич

МИХАЛЬЧЕНКОВА Наталья Ивановна

НЕЧАЕВ Алексей Николаевич

ОДИНАЕВА Гулчехра Хабибулаевна

ПАВЛОВСКИЙ Владимир Евгеньевич

ПИРОГОВА Людмила Ивановна

ПОЛЯНИН Дмитрий Павлович

РАСТОРГУЕВ Юрий Александрович

РЕШЕТЕНЬ Виктор Владимирович

РУДЕНКО Виктор Григорьевич

СКОРБЕНКО Александр Николаевич

СТАРИКОВА Оксана Анатольевна

СУЛТАНОВА Зульфия Набиевна

ТОДОРЕНКО Ирина Владимировна

ФЕДОСЕЕВА Галина Филипповна

ХАЮТ Леонид Александрович

ЧУДИНА Ольга Николаевна

ШРЕЙТЕР Наталья Владимировна

ЮДИНА Елена Геннадиевна

ЮЖАНСКАЯ Вера Николаевна

ЯКУПОВА Венера Абдулловна
22.01.2017, 07:12

Новости АРС-ПРЕСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 января – день рождения Александра Владимировича ГИМЕЛЬШТЕЙНА, генерального директора-главного редактора общественно-политической и деловой газеты Иркутской области «Восточно-Сибирская правда», члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена АРС-ПРЕСС
20 января
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 января – день рождения Алексея Николаевича НЕЧАЕВА, генерального директора АНО «Издательский дом «Каспий», г. Астрахань, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, члена АРС-ПРЕСС
20 января
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СМИ
Список СМИ для получения льготной подписки во втором полугодии 2017 года
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию список СМИ для получения льготной подписки во втором полугодии 2017 года, размещенный на сайте Минкомсвязи России
20 января
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СМИ
Список региональных СМИ, рекомендованных к распространению в соответствующих УФПС в 2017 году
Департамент розничных товаров ФГУП «Почта России» в целях укрепления сотрудничества с Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) утвердил список региональных изданий и издательских домов, чья продукция является рекомендуемой к распространению в соответствующих Управлениях федеральной почтовой связи в 2017 году.
20 января
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Республика Беларусь
Четвертый форум регионов Беларуси и России по количеству участников превзойдет предыдущие
Форум состоится 29 -30 июня в Москве в «Экспоцентре». Первое заседание Организационного комитета четвертого Форума регионов Беларуси и России состоялось 19 января 2017 г. в Посольстве Беларуси в России. Мероприятие открыли Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина и Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев.
20 января
«Вместе» — в добрый путь!
Только что на сайте «Областной газеты» стартовал новый проект. Особенный. Журналисты городских и районных газет будут рассказывать о малой Родине — конкретной территории области — всем читателям регионального издания.
20 января
Рабочая встреча в МИД России
16 января в Москве, в Министерстве иностранных дел РФ, состоялась встреча руководителей Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ и АРС-ПРЕСС. Участники встречи дали оценку совместным действиям в 2016 году. Особо отметили важную роль проекта «Рядом с министром» - об участии членов АРС-ПРЕСС, руководителей региональных СМИ в пуле Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова во время зарубежных поездок.
20 января
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 января – день рождения Александры Ивановны ТЕРЕБУНОВОЙ, директора ООО «Издательство «Околица», г. Краснодар, члена Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, Председателя Правления АРС-ПРЕСС
19 января

По страницам региональных газет

Казачинский порог, оленные люди и малосольная нельма
Здравствуйте, уважаемая редакция «Красноярского рабочего»! Поздравляю вас с прошедшим днём рождения газеты - в декабре ей исполнилось 111 лет. Я тоже довольно старый человек, мне идёт 93-й, так что по возрасту мы близки. А познакомилась я с "Красноярским рабочим" в 25 лет, когда в 1949 году приехала в Красноярск из Омской области. С тех пор считаю себя краснояркой, здесь родились и выросли мои дети. Поздравляю газету (своего близкого друга - выписываю только «Красноярский рабочий» и «Сады Сибири») с наступившим Новым годом - годом задиристого Петушка, характером похожего на ваше издание. Желаю успехов в личной жизни, что немаловажно и для работы. Газета должна быть уважаема и любима!
20 января / «Красноярский рабочий», г. Красноярск, Красноярский край
Пале-рояль
Статья «ВВ» от 25.11.2016 о покупке ВСМЗ рояля за 2,6 миллиона рублей вызвала резонанс среди культурной общественности. Почетный президент ВСМЗ Алиса Аксенова в нашей же газете от 09.12.2016 приобретение оценила жестко: «Не в лад, невпопад».
20 января / «Владимирские ведомости», г. Владимир, Владимирская область
Поможем Деду Морозу
Предлагаем нашим читателям присоединиться к благотворительной акции по сбору средств на лечение жительницы села Тельвиска Натальи Стёпкиной. Иначе как жить в Год добрых дел? У каждой истории есть продолжение. Так предновогодняя публикация «Легко ли быть Дедом?» в газете «Выбор НАО» (№42 (414) от 23 декабря 2016) продолжилась этой заметкой. О чем она? О том, что хороших людей гораздо больше, чем кажется. И земляки-северяне своих в беде не бросают.
20 января / «Няръяна вындер» («Красный тундровик», г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО
Отец вернул детей домой
Пожалуй, это единственный случай в стране, когда отец пятерых детей долго и настойчиво боролся за восстановление своих родительских прав. Три года ростовчанин Эрик Владимирович Оккаев бился за то, чтобы ему разрешили забрать своих детей из детдома. Он прошел множество инстанций, судов, заседаний комиссий по делам несовершеннолетних. Везде ему отвечали «нет».
20 января / «Наше время», г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Устюжне нашли письмо из блокадного Ленинграда
Необычный документ найден сотрудниками Устюженского краеведческого музея при разборке архива представительницы старинного дворянского рода, преподавателя музыки Натальи Томиловской. В числе прочих ценностей, переданных в дар музею ее ученицей Натальей Смирновой, обнаружено письмо из блокадного Ленинграда, описывающее ужасы военного времени.
20 января / «Красный Север», г. Вологда, Вологодская область
«Иваново» детство
Не завидую я современным учителям. Любят их ругать родители: ежедневно и беспощадно, в лицо и заочно в мобильных чатах. Обвинения сыплются как из «рога изобилия»: плохо, мало, не так и не тому, мол, учат. Требуют мамы и папы больше математики, русского, английского, физики и биологии. И только предмет «кубановедение» находится вне круга их интересов. Мол, лишняя трата времени – изучение истории родного края. Лучше бы информатику с первого класса изучали.
20 января / «Кубанские новости», г. Краснодар, Краснодарский край
Из истории княжеского села
– Царь-замок – символ нашего Дальнеконстантиновского краеведческого музея, – с гордостью показывает его директор Владимир Жиляев самый заметный экспонат.
20 января / «Нижегородская правда», г. Нижний Новгород, Нижегородская область
Все звезды в гости к нам
В это воскресенье на льду «Уфа-Арены» стартует Неделя Звезд Хоккея, которая продлится до 22 января. Сегодня мы публикуем краткий анонс предстоящего спортивного мероприятия, всероссийского масштаба.
20 января / «Уфимские ведомости», г. Уфа, Республика Башкортостан
Рыбинск. Юбилейные события юбилейного года
В этом году рыбинцы отмечают юбилейную дату – 240 лет назад Указом императрицы Екатерины II Рыбной слободе был присвоен статус уездного города. Поэтому впервые в истории празднования Дня города торжества будут проводиться с привязкой к этому высочайшему Указу – 5 августа 2017 года. В этом году мы также отметим несколько знаменательных дат, связанных с именами выдающихся уроженцев рыбинской земли и знаменательными событиями в истории родного города. Ушаков – это наша слава и гордость.
20 января / «Рыбинская неделя», г. Рыбинск, Ярославская область
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Главные новости


20:52
Газеты стали еще дороже
Газеты стали еще дороже
Бумажная пресса выросла в цене. С начала года розничные цены на прессу поднялись на 13-15% в зависимости от тематики издания. Лидерами роста стали пользующиеся спросом кроссворды и сканворды. Хотя издатели обещают сдерживать рост стоимости прессы, в ближайшее время им, вероятно, придется и дальше повышать цены, чтобы сохранить маржинальность бизнеса. «Коммерсантъ»

20:51
Российские регионы хотят укрупнить
Российские регионы хотят укрупнить
Минэкономразвития подготовило проект Стратегии пространственного развития РФ. Сегодня в Суздале представители Министерства экономического развития и эксперты обсудят проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, подготовленный МЭР. Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий — Дальнего Востока, Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. Другой важный пункт проекта Стратегии — создание макрорегионов. «Известия»

20:51
Разъяснение Минкомсвязи о стоимости реализации антитеррористических поправок
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в связи с многочисленными запросами о стоимости реализации антитеррористических поправок в законодательство разъясняет Минкомсвязь России

20:50
От еды до «Победы»
ФАС возобновит проверки завышения цен в кафе аэропортов. Основательную проверку ценообразования в кафе аэропортов пообещал членам Совета Федерации руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, выступая сегодня на «правительственном часе» в верхней палате. «Российская газета»


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