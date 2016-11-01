Арс-Пресс

АЛИПОВА Светлана Анатольевна

БАЛАКИРЕВА Наталья Юрьевна

БЕЛОУСОВ Вячеслав Васильевич

ВАСИЛЬЕВА Наталья Васильевна

БАШКИРОВА Мария Анатольевна

ВОХМИНА Лариса Николаевна

ГЕРАСИМОВ Алексей Ильич

ГОЛЬДБЕРГ Рафаэль Соломонович

ДУБИНСКАЯ Софья Борисовна

ЕФРЕМОВ Дмитрий Александрович

ЕФРЕМОВ Игорь Олегович

ЗВЕРЕВА Стелла Борисовна

ИГНАТОВ Петр Иванович

ИГНАТОВА Наталья Николаевна

ИШМУХАМЕТОВА Галина Газимовна

КАПИТАНСКАЯ Галина Валерьевна

КАЧИН Валерий Александрович

КАШТАНОВ Олег Александрович

КУЗОВА Ирина Юрьевна

ЛАТЫШЕВ Александр Николаевич

ЛЕЗВИНА Валентина Александровна

ЛОБЫЗОВА Ольга Григорьевна

ЛОМТЕВ Александр Алексеевич

МИХАЛЬЧЕНКОВА Наталья Ивановна

НЕЧАЕВ Алексей Николаевич

ОДИНАЕВА Гулчехра Хабибулаевна

ПАВЛОВСКИЙ Владимир Евгеньевич

ПИРОГОВА Людмила Ивановна

ПОЛЯНИН Дмитрий Павлович

РАСТОРГУЕВ Юрий Александрович

РЕШЕТЕНЬ Виктор Владимирович

РУДЕНКО Виктор Григорьевич

СКОРБЕНКО Александр Николаевич

СТАРИКОВА Оксана Анатольевна

СУЛТАНОВА Зульфия Набиевна

ТОДОРЕНКО Ирина Владимировна

ФЕДОСЕЕВА Галина Филипповна

ХАЮТ Леонид Александрович

ЧУДИНА Ольга Николаевна

ШРЕЙТЕР Наталья Владимировна

ЮДИНА Елена Геннадиевна

ЮЖАНСКАЯ Вера Николаевна

ЯКУПОВА Венера Абдулловна
01.01.2017, 13:14

Новости АРС-ПРЕСС

НАШ НОВЫЙ ГОД – ОН РАЗНЫЙ САМЫЙ…
И не только по географии. Хоть в 40-градусные якутские морозы поднять бокал ледяного шампанского – это не то же самое, что в наших же российских субтропиках. Но новый 2017-й все равно придет ровно в полночь 31 декабря, в каких бы широтах мы его не встречали. Закончились последние, самые суматошные дни, предшествовавшие приходу Нового года. Понятно, за праздничным столом не принято вспоминать только то, что было, главное – что есть.
30 декабря
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – Межрегиональное агентство подписки (МАП)
У подписки в России есть перспективы!
Желаю региональным издателям и их новым подписчикам в наступающем году найти друг друга и уже никогда не расставаться. Подписка основана на взаимной лояльности. Надеюсь, что в 2017 году региональные издатели останутся верны себе и партнерам, не раз оправдывавшим их ожидания.
29 декабря
Пресс-тур в Республику Беларусь 13-17.11.2016
Публикации участников пресс-тура в Республику Беларусь
13-17.11.2016:

В.А. Якупова, газета «Казанские ведомости», г. Казань, Республика Татарстан
29 декабря
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – ФГУП «Почта России»
Выживет ли пресса без господдержки?
Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов. Печатную прессу добивает экономический кризис. Как переломить ситуацию в издательском бизнесе? Что делать в сложившихся обстоятельствах? Об этом «АН» в рамках постоянной рубрики «Дискуссии о будущем медиа» говорили с Инессой ГАЛАКТИОНОВОЙ, заместителем генерального директора ФГУП «Почта России» по почтовому бизнесу.
29 декабря
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 декабря -  день рождения Александра Алексеевича ЛОМТЕВА, директора ИД «Саров» (г. Саров, Нижегородская область), члена АРС-ПРЕСС
28 декабря
Удача любит сильных
Коллективное предновогоднее интервью
Не стоит разделять события журналистские и жизненные. Кто-то из коллег книгу написал и мы радуемся вместе с авторами. Кто-то получил высокую награду, и мы оповещаем об этом радостном событии всю журналистскую Россию, а у кого-то родился внук, и это не только личная радость. Ликуем и поздравляем все. Радуемся, когда в наше кризисное время газета устояла, и читатель ее не потерял. Печально, когда в силу обстоятельств, печатная версия переходит в интернет. Но ведь, убеждаем мы себя вместе с вами – это временно, все вернется на круги своя.
28 декабря
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
28 декабря – день рождения Казбека Султановича ВАХАЕВА, обозревателя ИА «Грозный Информ» (г. Грозный, Чеченская Республика)





27 декабря
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
28 декабря – день рождения Ольги Григорьевны ЛОБЫЗОВОЙ, главного редактора журнала «Северяне» (г. Салехард, Ямало-Ненецкий АО), члена АРС-ПРЕСС 



27 декабря

По страницам региональных газет

В новый год пусть всем повезёт!
Новый год – самый желанный, самый волшебный праздник, который приносит нам ожидание чуда. Мы все надеемся, что в новом году всё будет гораздо лучше, чем в старом. А ещё всем хочется встретить Новый год необычно и чтобы он надолго запомнился, конечно же, с хорошей стороны. Поэтому, следуя народной примете - как встретишь Новый год, так и проведёшь, - люди стремятся продумать заранее, с кем встретить этот праздник, где и как. Придумывают сценарии, планируют оригинальные путешествия, невероятное времяпрепровождение. И некоторым это удаётся… Но иногда жизнь перепутывает все планы и переворачивает запланированное с ног на голову. Вот тут-то и начинается самое интересное! Расскажу о нескольких случаях, услышанных в разное время от разных людей, когда Новый год получился действительно САМЫЙ-САМЫЙ.
29 декабря / «Северная неделя», г. Северодвинск, Архангельская область
Дедушка Мороз, ты подарок мне принес?
Если вы решили взять на себя миссию Деда Мороза и выполнить желание ребенка, начертанное им в письме – будьте готовы к тому, что некоторых слов не поймете вовсе. Не потому что детский почерк неразборчивый. Просто названия многих желанных игрушек носят иностранные и труднопроизносимые названия. Возможно, в качестве ликбеза подспорьем станет наш толковый словарь…
29 декабря / «Наше время», г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
От «кокококо» до «кукуруку»
Разноликий Новый год. Нам, россиянам, трудно представить, что крик статного пернатого красавца – петуха – так «многолик». Вопрос о том, как кричит петух, нам кажется несерьёзным. Конечно же, «кукареку». Но, оказывается, не совсем так слышат надрывистое пение главного символа Нового года люди, говорящие на других языках. В этом меня убедили иностранные студенты Воронежского государственного университета, которые живут в России уже не один год. Также ребята рассказали об особенностях встречи самого сказочного и доброго праздника у них на родине.
29 декабря / «Коммуна», г. Воронеж, Воронежская область
Открытки из прекрасного далёка
На новогодних открытках мы пишем добрые пожелания родным и близким. И если послания идут от чистого сердца, то они обязательно сбываются. Сами по себе почтовые карточки красивы и интересны. Они сохраняют дух эпохи, это своеобразные летописцы истории. Давайте совершим небольшое путешествие во времени.
29 декабря / «Тюменская правда», г. Тюмень, Тюменская область
Победители конкурса «КВ» посетят загородную резиденцию Кыш Бабая
Напомним: в этом году подписчики соревновались в лучшем продолжении фразы «Если бы я был Кыш Бабаем…» Больше всего нашему жюри понравилась история 12-летнего мальчика Максима Назмутдинова, поделившегося своей сокровенной мечтой: чтобы все мамы на свете работали хотя бы на несколько часов меньше, а свое свободное время больше проводили с детьми. Кто знает, может, наш победитель через несколько лет станет законодателем или президентом и издаст такой закон? Вот мамы-то обрадуются!
29 декабря / «Казанские ведомости», г. Казань, Республика Татарстан
В жизни всегда есть место чуду | Новогодние истории
Героям этих историй повезло. Пусть удача придет и к вам. Не смейте разочаровываться в чудесах! Терять надежду на счастливые случайности! Мир полон сюрпризов – «ТЖ» абсолютно в этом уверена. А уж тем более накануне Нового года. Вы еще сомневаетесь? Тогда для вас – наша подборка удивительных совпадений и приятных неожиданностей, взятая из самой жизни.
29 декабря / «Тверская жизнь», г. Тверь, Тверская область
Поднимем бокалы и сдвинем их разом…
С НАСТУПАЮЩИМ! Хвала виноградарям и виноделам Кубани! Летом этого года в крупнейших городах России и в Минске с большим успехом прошел экогастрономический фестиваль «О, да! Еда», а финал этого праздника гурманов еды и пития состоялся на кубанской земле, в винной столице Краснодарского края Абрау-Дюрсо. Этому событию собкор «ВК» Евгений Рожанский посвятил свою «Оду еде и вину».
29 декабря / «Вольная Кубань», г. Краснодар, Краснодарский край
Планы на каникулы. Рекомендации «ОГ»
Главная рекомендация – не хвататься за всё сразу и составить свой праздничный культурный план. Полторы недели новогодних каникул – прекрасная возможность сделать то, что вы не успели за год. Если вы не собираетесь в тёплые края и ремонт уже сделан, прогулки на природу совершены, есть время что-нибудь почитать, послушать или посмотреть. Наверняка у вас есть уже свой «короткий список» книжных, музыкальных или киношных «хотелок». А может быть, пригодятся и наши советы.
29 декабря / «Областная газета», г. Екатеринбург, Свердловская область
Снегурочкино счастье
Под Новый год, говорят, бывают всякие чудеса. И точно, у меня – случилось: нежданно-негаданно превратилась в Снегурочку! Да ещё и с непростым Дедом Морозом. Нет, он конечно, волшебник – с этим порядок. Но под шубой – погоны.



29 декабря / «Нижегородская правда», г. Нижний Новгород, Нижегородская область
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Главные новости


23:40
Такая работа: истории людей, встречающих Новый год на службе
Такая работа: истории людей, встречающих Новый год на службе
ТАСС рассказывает, как дерутся Деды Морозы, за что 31 декабря могут ударить таксиста и чья отставка способна изменить праздничные планы десятков людей. 31 декабря кто-то идет в баню, а после пьет шампанское и встречает Новый год с родными и друзьями. А кто-то идет на работу и остается там до утра. ТАСС собрал истории людей, работающих в новогодние праздники. Благодаря им в ночь на 1 января мы можем вызвать скорую помощь, спастись от хулигана и даже почитать новости. Если очень захочется. ТАСС

23:39
Елка моего детства
Елка моего детства
Известные люди вспоминают, как раньше встречали Новый год. Люди делятся на две категории - на тех, кто с возрастом перестает верить в Деда Мороза, и тех, кто, взрослея, только начинает его признавать. Есть еще, правда, и те, кто всегда верил и всегда не верил, но не о них речь. А о том, как мы меняемся. Все так же восторженно относимся к празднику, или он превращается для нас в будни, или позволяем себе грустить о несложившемся, или знаем, что главный Новый год нашей жизни еще впереди. Но как бы то ни было - у каждого есть заветное воспоминание о елке своего детства. И каково оно? К празднику рассказы собеседников "РГ" звучат как самые настоящие рождественские истории. «Российская газета»

23:39
Редакция «Известий» — о семье и новогоднем чуде
Редакция «Известий» — о семье и новогоднем чуде
О чем мечтают и как встречают 2017 год сотрудники издания. В преддверии праздника мы хотим поделиться с вами своим новогодним настроением и пожелать, чтобы наступающий год был щедр на подарки судьбы! О том, как проведут каникулы наши сотрудники, а также о новогодних сюрпризах — в материале «Известий». «Известия»

23:38
Минкомсвязь России провела совещание по итогам проведения акции «Час кода»
Минкомсвязь России провела совещание по итогам проведения акции «Час кода»
В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прошло совещание по итогам проведения Всероссийской образовательной акции в сфере информационных технологий (ИТ) «Час кода», которую ведомство проводит совместно с Министерством образования и науки РФ. На совещании присутствовали представители компаний – партнеров акции в 2016 году: «Лаборатория Касперского», Acronis, Microsoft в России, Zeptolab. Участники подвели итоги акции, а также обсудили организационные вопросы и планы по проведению «Часа кода» в 2017 году. Минкомсвязь России


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